AlpsHL: i Falcons hanno la meglio sui leoni stellati di Asiago stremati dalle assenze, 4-0 a Canazei

Sconfitta netta per la Migross Supermercati Asiago Hockey sul ghiaccio dei Fassa Falcons, che al termine dei 60 minuti si impongono con il risultato di 4 a 0.?Giallorossi in campo con i soliti problemi di formazione, legati ai soliti infortuni e alle assenze dovute al mondiale under 20.

Per rifarsi della sconfitta la Migross Asiago ha l’occasione sabato 18 dicembre 2021 quando all’Odegar arriverà il Feldkirch.? ?

PRIMO TEMPO: 1-0

?Un primo tempo difficile per l’Asiago, che dopo 59 secondi subisce il goal dei padroni di casa per mano di Tedesco, abile nell’insinuarsi tra le maglie altopianesi e nel depositare il disco alle spalle di Vallini. I giallorossi per la prima metà di tempo faticano molto a creare azioni degne di note e per contro rischiano in un paio di occasioni il raddoppio da parte dei Falcons. Nella seconda metà di frazione i Leoni iniziato a ritrovare ritmo e gioco e impensieriscono spesso Vay, soprattutto con Mantenuto, Giliati e Matteo Tessari. Proprio quest’ultimo, servito da Alessandro Tessari, si ritrova a due passi dalla porta di Vay ma fallisce il bersaglio, con il disco che sfila a lato. ? ?

SECONDO TEMPO: 1-0

Nel periodo centrale l’Asiago torna a spingere e a mettere sotto pressione la difesa ladina. Dopo due minuti di gioco primo powerplay della serata per la Migross, che però sfrutta male la situazione e non impensierisce praticamente mai Vay. All’8’ altra occasione in superiorità numerica, questa vola i leoni fanno vedere gli artigli ma si limitano a graffiare, senza affondare il colpo. Il Fassa verso metà tempo ha un buon momento in cui mette in difficoltà la squadra di Mattila, ma non riesce a raddoppiare. Goal del 2-0 che arriva a due minuti e mezzo dalla sirena con i padroni di casa in powerplay, grazie ad un fulmine di Tedesco che fredda Vallini.?

?TERZO TEMPO: 2-0

Dopo quattro minuti dall’inizio del terzo tempo, Iori sfrutta un’incertezza di Vallini sul tiro di Kustatscher e sigla il 3 a 0. I Leoni vanno in tilt e nei minuti successivi non riescono a reagire. All’11’ Giliati si deve accomodare in panca dei puniti e il Fassa ne approfitta per chiudere il match: tiro dalla distanza di Tedesco deviato efficacemente davanti alla porta da Castlunger. È il momento del non ritorno, i Giallorossi ci provano ancora ma non è serata per la squadra di Mattila che torna da questa trasferta a mani vuote.

LE FORMAZIONI - FASSA FALCONS-MIGROSS ASIAGO, 4-0

FASSA FALCONS: Vay (Dalla Santa), Iori, Tedesco, Cassan, McParland, Trottner, Pietroniro, Deluca, Talmon, Kustatscher, Felicetti, Vigl, Ploner, Schiavone, Soppelsa, Defrancesco, Lindgren, Rossi, March, Castlunger.??

MIGROSS ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.