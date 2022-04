AlpsHL: gara-1 di finale è della Migross Asiago che batte Jesenice 4-1

La Migross Supermercati Asiago Hockey fa sua Gara 1 di Finale, battendo tra le mura amiche dell’Odegar lo Jesenice con il risultato di 4 a 1.?Barrasso può contare su tutti i giocatori disponibili, mentre Zupancic deve fare a meno di Planko e Saso Rajsar.? ?

PRIMO TEMPO: ASIAGO-JESENICE, 0-0

Primi venti minuti di Gara 1 splendidi, caratterizzati da gran ritmo, fisicità e tecnica da parte di entrambe le formazioni. Lo Jesenice al 6’ può beneficiare di un powerplay ma rischia molto su un contropiede di Mantenuto che colpisce male il disco al momento del tiro. Al 7’ tiro di Viikila respinto da Vallini, rebound di Elo che spedisce il disco sulla traversa. Un minuto più tardi Giliati se ne va in velocità, prendendo in contropiede la squadra slovena, ma a tu per tu con Froberg perde il controllo del disco a portiere battuto. Al 14’ sono i giallorossi a poter giocare con l’uomo in più e confezionano una delle occasioni più nitide della frazione con un tiro di Iacobellis non trattenuto dall’estremo ospite, sul disco arriva Mantenuto che non va a bersaglio a porta praticamente vuota. Nell’ultimo minuto con l’Asiago in inferiorità numerica Ulamec sfiora il goal con un tocco sotto porta sul quale è bravo ad arrivarci Vallini in allungo.? ?

SECONDO TEMPO: ASIAGO-JESENICE, 2-1

Nella frazione centrale il match rimane spettacolare e divertente. La partita viene sbloccata dagli ospiti a metà tempo in superiorità numerica con Jenko, abile nel spedire in porta un disco vagante davanti alla porta. L’Asiago trova il goal del pari al 17’ con il solito Salinitri, che dopo un ingaggio vinto da Iacobellis salta un giocatore sloveno e deposita il disco all’incrocio dei pali. I giallorossi sulle ali dell’entusiasmo continuano a premere e mettono in difficoltà lo Jesenice che si rintana nel proprio terzo e alla fine subisce il sorpasso su un tiro di Casetti che viene deviato da Brus, mettendo fuori causa Froberg.? ?

TERZO TEMPO: ASIAGO-JESENICE, 2-0

Nel terzo tempo l’Asiago piazza l’allungo dopo tre minuti con Magnabosco che riceve da Iacobellis e deposita alle spalle di Froberg.

I leoni forti del vantaggio gestiscono il risultato, contando anche su un Vallini in forma strepitosa. Negli ultimi minuti Zupancic chiama il time-out e toglie il portiere, cercando quanto meno di riaprire il match per poi giocarsela nei secondi finali. Il tempo scorre veloce e l’Asiago riesce a difendersi bene per poi chiudere il match con un tiro dal fondo di Ginnetti che si insacca, portando così il risultato sul definitivo 4-1.? ?La Migross Supermercati Asiago Hockey si porta così in vantaggio nella serie di Finale, che ora si sposta a Jesenice per gara-2 che si giocherà martedì 12 aprile 2022.?

?LE FORMAZIONI SUL GHIACCIO

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte F., Gios, Miglioranzi, Casetti, Ginnetti, Parini, Lievore, Rigoni F., Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Marchetti M., Salinitri, Finoro, Magnabosco.?

?JESENICE: Froberg (Kogovsek), Zibelnik, Sirovnik, Scap, Logar, Brus, Rajsar P., Jenko, Sersen, Svetina, Pance, Sotlar, Krmelj, Glavic, Elo, Jakupovic, Ulamec, Viikila.