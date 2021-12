AlpsHL e serie A: stasera ad Asiago Migross contro Rittner Buam

Torna sul ghiaccio dopo una pausa forzata la Migross Supermercati Asiago pronta a respingere l’attacco di una delle principali rivali di questa stagione, i Rittner Buam di Collalbo di Renon (Bolzano). Il match ha doppia valenza, sia per l’AlpsHL sia per il campionato Italiano. Leggere le classifiche in questa fase della stagione non è semplicissimo, a causa del numero diverso di partite disputate dai vari team.

In serie A i giallorossi dell'Altopiano occupano la prima posizione, seguiti ad un punto proprio dal Renon, che però ha giocato un match in più.

In AlpsHL la situazione è ancora meno decifrabile, la Migross deve recuperare diversi turni, attualmente occupa la quarta piazza, ma paga una differenza di almeno 3 partite in meno giocate, rispetto a tutte le formazioni che la precedono.

Coach Mattila ha il difficile compito di gestire le numerose assenze: i quattro infortunati ovvero Miglioranzi, Rosa, Olivero e Iacobellis non son ancora tornati in gruppo, a loro si aggiunge Parini, debilitato da uno stato influenzale, ma le cose si sono complicate ulteriormente a causa della convocazione in nazionale Under 20 di F. Rigoni e S. Zampieri.

La situazione che si è venuta a creare non è certo l’ideale per affrontare una gara, di questa importanza, contro una formazione competitiva come quella di Collalbo.??Quello di questa sera sabato 4 dicembre 2021 (inizio alle 20 e 30 all'Odegar) è un vero e proprio scontro al vertice, che i giallorossi dovranno affrontare ancora una volta in emergenza, ma con la solita determinazione ed il supporto dei tifosi di casa i leoni stellati potranno dire la loro.

Radio cronaca: radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Qui lo Streaming Live in video

Diretta TV: Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre