AlpsHL: Asiago batte Cortina all'overtime, ed è nei play off

Vittoria all’overtime per 1-2 nel derby veneto per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che conquista due punti e stacca ulteriormente i RIttner Buam, sconfitti a domicio dallo Jesenice.?Coach Barrasso all'ombra delle Dolomiti ampezzane deve rinunciare a Vallini per un problema dell’ultimo minuto e a Filippo Rigoni.?Le due gabbie questa sera vengono difese dai back-up delle due formazioni, da una parte Luca Stevan, dall’altra Sandro Lancedelli.? ?

PRIMO TEMPO: CORTINA-ASIAGO, 0-0

Primo tempo avaro di emozioni all’Olimpico di Cortina, che vede l’Asiago avere un buon predominio territoriale e il Cortina a giocare di ripartenze, ma entrambe le squadre creano poco. Gli unici brividi si corrono intorno alla metà della frazione, quando da una parte si rende pericolo Basaraba, fermato da Stevan, e dall’altra Giliati con un contropiede fermato da Lancedelli. Negli ultimi minuti di gioco i padroni di casa possono giocare in powerplay, ma la difesa Stellata regge bene, così come Stevan che si fa trovare pronto su un paio di conclusioni ampezzane.? ?

SECONDO TEMPO: CORTINA-ASIAGO, 0-1

Giallorossi che cominciano bene il secondo tempo e al 3’ trovano la rete del vantaggio con Finoro, che recupera il disco dopo un rimbalzo della balaustra sul tiro di Vankus ed insacca a porta praticamente vuota. Gli Stellati qualche minuto dopo hanno l’occasione per raddoppiare con un contropiede di Giliati ma Lancedelli si oppone alla grande. Al 9’ la squadra di Barrasso fallisce un’occasione di powerplay, non risultando particolarmente pericolosa. Subito dopo sono i padroni di casa a poter giocare con l’uomo in più ma sono i Leoni ad avere la migliore occasione per segnare con Vankus, che servito da Stevan si fa murare dall’intervento del portiere di casa. Arriva poi una penalità per Michele Marchetti, che lascia i suoi per un minuto in doppia inferiorità: il Cortina ci prova ma non riesce a trovare il pari. Gli ampezzani nei restanti minuti della frazione sembrano avere un ritmo più alto dei Giallorossi ma non riescono a battere la guardia di Luca Stevan che si fa trovare sempre pronto.?

?TERZO TEMPO: CORTINA ASIAGO, 1-0

Nella terza frazione l’Asiago si fa sorprendere al 6’ dal Cortina, che va segno con Lacedelli che taglia bene sul secondo palo e realizza l’1-1 su un bel passaggio di Adami. Poco dopo la metà di frazione i giallorossi si lasciano scappare l’occasione di tornare in vantaggio con l’uomo in più. I due giovani portiere continuano a regalare gioie ai propri allenatori salvando qualsiasi tiro e portando così la contesa all’overtime.



OVERTIME: CORTINA-ASIAGO, 0-1

Il tempo supplementare si apre con un powerplay per il Cortina, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con gli animi piuttosto caldi, coinvolti particolarmente Stefano Marchetti (2+2 di penalità) e Finucci (2 minuti di penalità). In 4 vs 3 l’Asiago si difende alla grande, concedendo ai padroni di casa un solo tiro, terminato tra l’altro fuori porta. Tornati in parità e in situazione di 3vs3, l’Asiago piazza la zampata decisiva con Salinitri che parte dalla zona di difesa, si fa tutto il campo, salta Michael Zanatta e deposita il disco alle spalle di Lancedelli, regalando così la vittoria ai suoi.? ?La Migross Supermercati Asiago Hockey rimane imbattuta nel Master Round, pur avendo perso il primo punto in questa fase, e diventa la prima squadra sicura di arrivare tra i primi quattro della classifica e, quindi, di entrare sicuramente ai quarti di finale.?Il prossimo match è in programma sabato 26 febbraio, all’Odegar contro i Rittner Buam.? ?

?FORMAZIONI SUL GHIACCIO

CORTINA: Lancedelli (Valle Da Rin), Sanna, De Zanna, Kaskinen, Panciera, Vallazza, Basaraba, Colli, Lacedelli R., Pompanin, Barnabò, Alverà, Finucci, Larcher, Zanatta L., Zanatta M., Zardini Lacedelli, Johansson, Adami, Lacedelli G.?

?ASIAGO: Stevan L. (Longhini), Forte, Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Finoro, Magnabosco.?



GLI ALTRI RISULTATI: Klagenfurt II-Kitzbuhel, 6-0, Red Bull Hockey Juniors-Vipiteno, 3-1, Zell am See-Linz II, 3-1, Gherdeina-Feldkirch, 3-1, Lustenau-Fassa,5-3, Rittner Buam-Jesenice,2-7.