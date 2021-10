AlpsHL: Asiago all'Odegar mette sotto Kitzbühel, 4-1

La Migross Supermercati Asiago Hockey vince 4 a 1 contro il Kitzbühel, dopo un’ottima prestazione della squadra guidata da coach Petri Mattila che tra i pali offre la prima chance stagionale da titolare per Luca Stevan.

Nel primo tempo l'Asiago inizia forte: diversi i tiri in porta: segna al 16' il centrale oriundo italiano nato nell'Ontario Daniel Mantenuto su assist di Salinitri lanciato da Vankus. La frazione si chiude su 1-0 grazie anche allottima prestazione dell'estremo difensore austriaco Moser.

Secondo tempo caratterizzato da una supremazia assoluta degli stellati dell'Altopiano: al 22' segna Michele Marchetti su assist di Giliati, lanciato da Gios. Un minuto dopo si ripete Mantenuto su assist di Ginnetti: inizio dell'azione di Casetti. E 10' dopo al 33' ancora l'italo-canadese Mantenuto su assist dell'asso Vankus, dopo il passaggio di Stefano Marchetti. Il secondo tempo si chiude sul 4-0.

Nell'ultima frazione di gioco la squadra di Mattila si limita a controllare il gioco e il risultato, non lasciando spazi agli ospiti che vergono arginati bene. A due minuti e mezzo dalla fine arriva il goal della bandiera per gli ospiti, che in powerpay segnano con Freidenfelds, bravo a deviare un tiro dalla blu di Jabornik.

I leoni della Migross Asiago alla sirena possono festeggiare i tre punti che permettono alla squadra stellata di allungare sul Renon, che stasera ha perso a Klagenfurt, e di accorciare sullo Jesenice, che di punti ne ha guadagnati due dopo la vittoria ai rigori sui Red Bull Hockey Juniors. ? ??

FORMAZIONI IN CAMPO PER ASIAGO-KITZBUHEL

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Rigoni F., Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.? ?KITZBUHEL: Moser (Mocher), Kreuter, Hintermann, Ortner, Jabornik, Eder, Kohlmaier, Ebner, Urbanek, Tschurnig, Mintaustiskis, Jevdokimovs, Agerer, Kittinger, Purins, Wohlfahrt, Freidenfelds, Schoreder, Maurer, Lindhagen, Feix.