AlpsHL: all'Odegar gara-1 di finale tra Migross Asiago e Jesenice

In questa stagione sportiva la Migross Asiago, dopo essersi aggiudicata due Super Coppe Italiane ed il titolo di Campione d’Italia, vuole rendere ancor più grandiosa questa stagione, cercando di conquistare il titolo di Campione dell’Alps Hockey League 2021-2022.

I giallorossi dell'Altopiano se la dovranno vedere con gli sloveni di Jesenice, che raggiungono per la prima volta la finale della Lega.

SERIE DI FINALE AL MEGLIO DI 5 PARTITE

La serie è al meglio delle 5 partite, la Migross, come leader della Regular Season, ha il vantaggio di iniziare la serie in casa e di giocare l’eventuale decisiva gara 5 fra le mura amiche.

Si comincia sabato 9 aprile alle 20 e 30 all’Odegar, si prosegue per gara 2 martedì 12 aprile in Slovenia, con face off alle 19, per poi tornare ad Asiago giovedì 14 aprile con inizio alle 20 e 30. L’eventuale gara 4 si giocherà a Jesenice sabato 16 aprile alle 20 e, se necessario, la definitiva gara 5 andrà in scena all’Odegar Martedì 19 aprile, al consueto orario delle 20 e 30. Per chi non potesse seguire i match dal vivo sarà disponibile il servizio streaming, anche dalla Slovenia con commento in Italiano.

??QUI ASIAGO

Gli stellati hanno giocato una buona semifinale, chiudendo la serie in 4 partite contro gli Austriaci del Lustenau, faticando un po’ a trovare il ritmo partita, ma riuscendo a cambiare marcia nei momenti cruciali delle partite. Barrasso ha a disposizione tutto il roster, a parte Alessandro Tessari ed Olivero, cha a causa delle loro condizioni fisiche hanno terminato anzitempo la stagione. Salinitri è stato votato MVP della Lega, il giocatore canadese ha impressionato per continuità di rendimento durante i Play Off, mettendo a segno 9 goal in 6 partite, sostenuto dai compagni di linea: Iacobellis, 1 goal e 10 assist, e Magnabosco, 2 goal e 5 assist. Molte buon il rendimento dello special team offensivo che, nei play off, registra un’efficacia superiore al 35%, leggermente sotto tono il Penalty Killing che non ha ancora raggiunto il livello di performance che aveva mantenuto durante la prima fase della stagione.??

QUI JESENICE

Gli sloveni si apprestano a giocarsi, per la prima volta, le chance di conquistare il titolo di campione. Di fronte si trovano un Asiago che li ha già regalato una cocente delusione in questa stagione, estromettendoli dalla Continental Cup.

Nell’AlpsHL il conto di vittorie e sconfitte è in perfetto equilibrio, lo Jesenice ha vinto le prime due gare, mentre nel master round ha avuto la meglio l’Asiago, compresa una vittoria a tavolino per 5-0.

I biancorossi di Jesenice sono una formazione molto equilibrata, che può contare su un attacco molto efficace, guidato dall’esperto Pance, autore di 67 punti in 37 partite, e su una grande solidità difensiva, che ha permesso allo Jesenice di essere la formazione meno battuta nella fase preliminare.?

IL CALORE DEL PUBBLICO STASERA ALL'ODEGAR?

All’Odegar è previsto il pubblico delle grandi occasioni, i leoni di casa contano sul calore dei propri tifosi per partire subito con il piede giusto, in modo da indirizzare a proprio vantaggio l’inerzia della serie.