AlpsHL: all'Odegar di Asiago arrivano i Broncos Vipiteno

La Migross Asiago, dopo la schiacciante vittoria per 7-0 contro il Merano, affronterà, nuovamente sul ghiaccio amico, l’ambizioso Vipiteno. Ancora una volta il match avrà duplice valenza per la classifica sia dell’AlpsHL sia per il Campionato Italiano. In entrambe le competizioni la graduatoria sorride ai giallorossi dell'Altopiano: in serie A gli stellati guidano a punteggio pieno, mentre nell’AlpsHL sono i primi inseguitori della capolista Jesenice. Non sono previste variazioni nel roster a disposizione di coach Mattila.?



AD ASIAGO ARRIVANO I BRONCOS VIPITENO?

I Broncos di Vipiteno si stanno mettendo in evidenza come una delle squadre più in forma di questo inizio stagione. Hanno giocato 7 partite, vincendone 5 e lasciando i 3 punti solo a Jesenice e Merano. Le vittorie conquistate dal Vipiteno acquistano ancor più valore dato che sono stati costretti a giocare in trasferta in 6 occasioni su 7, a causa del crollo del tetto della Weihenstephan Arena, avvenuto a febbraio di quest’anno. La società ha fatto diversi inserimenti in un organico già competitivo, sono arrivati il canadese Cianfrone, che bene aveva fatto l’anno scorso a Brunico, lo svedese Lorraine, con già un paio d’anni di esperienza in AlpsHL ed il finlandese Salo.??Quello di giovedì 14 ottobre alle 20 e 30 al palaOdegar sarà un match molto combattuto, che vedrà i leoni affrontare una formazione molto motivata in cerca di conferme per avanzare la propria candidatura alle primissime posizioni della classifica.??