AlpsHL: stasera ad Asiago Migross contro Future Team Klagenfurt

I leoni giallorossi sono rientrati dalla doppia trasferta nel Vorarlberg con una vittoria a Feldkirch ed una sconfitta a Lustenau.

Coach Mattila in settimana ha continuato a lavorare per trovare la giusta alchimia tra i componenti delle linee sia difensive sia offensive: l’obiettivo è reso più complicato dalle assenze che continuano ad impattare il roster. Ancora indisponibili infatti Rosa, Olivero e Miglioranzi. Iacobellis guida la classifica interna di rendimento, con 8 punti in 6 partite, seguito da Salinitri autore di 4 goal e 3 assist.??Il Klagenfurt invece come di consueto, presenta un gruppo molto giovane: età media di 20 anni, e formato quasi esclusivamente da giocatori con passaporto austriaco, a cui si aggiungono 5 atleti sloveni. Dopo un buon inizio di campionato i biancorossi del Future Team sono incappati in 3 sconfitte consecutive, contro 3 big della Lega alpina: nell’ordine Cortina, Jesenice e Renon. Hanno però dimostrato sempre grande caparbietà ed agonismo. Per ora si è messo in luce il ventunenne Jannik Fröwis, autore di 6 goal ed 1 assist, in 6 partite disputate.??L’Asiago scenderà sul ghiaccio dell’Odegar con l’obiettivo di guadagnare 3 punti importanti per difendere la propria posizione nei quartieri alti della classifica.

