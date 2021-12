AlpsHL: ad Asiago lo Jesenice supera di misura la Migross Supermercati (2-3)

La Migross Asiago perde in casa per 2-3 con lo Jesenice. La squadra dell'Altopiano non riesce a contenere gli sloveni dell'Alta Carniola dopo un avvio di partita decisamente incoraggiante contro l’attuale capolista del campionato.

I leoni giallorossi avranno l’occasione per rifarsi dopo il 28 dicembre, quando in trasferta affronteranno il Kitzbühel.

Nel match di ieri sera 23 docembre 2021 sono tornati a disposizione di coach Mattila gli azzurri under 20, che vanno così a completare il roster altopianese.



PRIMO TEMPO ASIAGO-JESENICE, 2-0

Super avvio di partita per la Migross Asiago che dopo due minuti e mezzo passa a condurre con Michele Marchetti che dalla sinistra fulmina Kogovsek in situazione di superiorità numerica. Al 7’ i leoni raddoppiano con Salinitri, che si invola sulla sinistra, spiazza il goalie ospite e deposita il disco in rete. Sul lato opposto si rende pericoloso Sotlar, murato da Vallini.

Prima della sirena di fine tempo, Michele Marchetti riceve un passaggio da Giliati e si lancia sulla destra, ma viene chiuso all’ultimo dall’intervento con il bastone da parte Kogovsek.



SECONDO TEMPO ASIAGO-JESENICE: 0-1

Inizio scintillante con Pance che scheggia il palo dopo pochi secondi e Salinitri che dall’altra parte del campo spara a lato. Dopo 1 minuto e 14 secondi gli ospiti trovano il primo goal con un tiro di Planko deviato sotto porta da Saso Rajsar. La squadra slovena è rivitalizzata e inizia ad impensierire l’Asiago, che riesce comunque ad arginare gli ospiti. I Leoni dell'Altopiano si fanno sentire dalle parti di Kogovsek con Stefano Marchetti e poi con un’azione sfumata all’ultimo di Iacobellis e Giliati. Negli ultimi minuti Svetina va vicino al goal con un incursione sulla sinistra e poi Giliati che fallisce un contropiede solitario contro Kogovsek.



TERZO TEMPO ASIAGO-JESENICE: 0-2

Nella terza frazione lo Jesenice trova il goal del pareggio al 5’ con un’altra deviazione vincente di Saso Rajsar davanti alla porta di Vallini.

I Giallorossi provano a rispondere al 11’ con un’azione di Vankus, fermato da Kogovsek.

Due minuti più tardi gli ospiti passano a condurre dopo un ingaggio vinto in zona offensiva, disco che viene servito a Elo che beffa Vallini tra i gambali. Intorno al 15’ minuto ottimo cambio della terza linea stellata che non riesce a pervenire al pareggio. Nell’ultimo minuto coach Mattila prova a giocarsi la carta dell’uomo in più, ma l’assalto alla porta slovena non porta i frutti sperati.



LE FORMAZIONI DI ASIAGO E JESENICE IN CAMPO ALL'ODEGAR

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Parini, Lievore, Rigoni F., Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Marchetti M., Salinitri, Magnabsco.

JESENICE: Kogovsek (Avsenik), Zibelnik, Sirovnik, Urukalo, Scap, Planko, Stojan, Brus, Rajsar P., Jenko, Sotlar, Svetina, Pance, Krmelj, Glavic, Elo, Rajsar S., Kocar, Ulamec, Viikila.

Di seguito le belle foto di Serena Fantini per Asiago Hockey 1935