Alps Hockey League: stasera non si gioca ad Asiago, Jesenice bloccato dal covid

Stasera sabato 19 febbraio 2022 alle ore 20 e 30 era previsto il match valodo per il master round di Alps Hockey league tra Migross Asiago e Jesenice al palaghiaccio di Asiago (Vicenza). L’HDD SIJ Acroni Jesenice però si è dichiarato “unfit to play”, ovvero non idoneo a giocare. C'è di mezzo ancora la coda lunga della pandemia con alcuni giocatori (troppi) sloveni positivi al covid-19. L'incontro valido per il master round della AHL sarà molto probabilmente recuperato.

Anche la squadra di Lustenau (nel Voralberg austriaco) in settimana si è dichiarata non idonea a giocare per ragioni di salute. In poche parole in Austria e Slovenia la pandemia non si è ancora "calmata". E quindi ci aspetta un finale di stagione sul ghiaccio a "corrente alternata".