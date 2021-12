Alps HL: Migross Asiago torna alla vittoria (sofferta) a Kitzbühel con tripletta di Salinitri (4-5)

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha vinto all’overtime con il risultato di 4-5 il match di Kitzbühel, dopo un sali e scendi interminabile di emozioni.?Coach Barrasso può così festeggiare una vittoria alla sua prima apparizione sul pancone giallorosso dal ritorno ad Asiago. Il nuovo coach ha avuto giusto il tempo di incontrare i giocatori ieri in mattinata durante l’allenamento di rifinitura, prima di partire per l’Austria.

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna dal Tirolo con una vittoria all’overtime, sicuramente sudata ma altrettanto meritata.?I leoni dell'Altopiano torneranno sul ghiaccio domani giovedì 30 dicembre, per affrontare all’Odegar lo Zell am See.? ?



PRIMO TEMPO: IN VANTAGGIO I TIROLESI, 1-0

Nei primi minuti di gioco il Kitzbühel sorprende l’Asiago e dopo pochi minuti segna il goal dell’1-0 con Wohlfart, ma la marcatura non viene convalidata perché Vallini era riuscito a bloccare il puck che poi gli è stato tolto da sotto il guanto. I Leoni reagiscono e si rendono pericolosi dalle parti di Wieser con Stevan, Mantenuto e Giliati ma non riescono a sbloccare il risultato. Per assistere al primo goal bisogna attendere gli ultimi minuti della frazione, quando i padroni di casa realizzano la rete dell’1-0 in inferiorità numerica con Wohlfart, bravo nel toccare in rete il disco che era stato parato ma non bloccato da Vallini.?

?SECONDO TEMPO: KITZBUHEL-ASIAGO, 1-3

L’Asiago nel secondo tempo mantiene una pressione costante ed asfissiante dalle parti di Wieser, che capitola a metà tempo su una bordata di Salinitri dopo un ingaggio vinto da Iacobellis. Tre minuti più tardi è ancora Salinitri ad andare a segno, questa volta mettendo il disco tra i gambali di Wieser dopo essere uscito da dietro porta. Il vantaggio però dura solo un minuto perché Jevdokimovs trova un supergoal spedendo il disco all’incrocio dei pali. I Giallorossi non demordono e al 18’ tornano in vantaggio con Salinitri, che sigla la sua personale doppietta spedendo una sassata in rete in situazione di powerplay.? ?TERZO

TEMPO: KITZBUHEL-ASIAGO, 2-1

Nella terza frazione succede di tutto, con Wohlfart che trova il goal del pareggio con una deviazione dopo sette minuti di gioco. Gli Stellati rimettono il naso avanti all’11’ con una rete su rebound di Michele Marchetti in powerplay. Il vantaggio asiaghese dura fino al 16’, quando Jabornik sorprende Vallini con un tiro nel traffico e trova il goal del pareggio. Al 17’ Mintautiskis scappa a Stefano Marchetti che lo ferma con un fallo, si alza così il braccio del capo arbitro che fischia un tiro di rigore. Il giocatore lettone si incarica di battere il rigore, ma deve fare i conti con Vallini che gli sbarra la strada. Finale thriller con Ginnetti che riceve due minuti di penalità e lascia i suoi in inferiorità numerica.



SPAREGGIO: KITZBUHEL-ASIAGO, 0-1

I leoni si difendono alla grande sia sul finire di terzo tempo, sia nei primi minuti dell’overtime, e tornano a giocarsela in parità numerica.

Quando tutto lascia pensare che si vada ai rigori, ecco che arriva la giocata della prima linea che tre bei passaggi manda Iacobellis in porta, il quale salta anche il portiere e deposita in rete per chiudere il match.? ?? ?



FORMAZIONI - KITZBUHEL-ASIAGO, 4-5

KITZBUHEL: Wieser (Mocher), Hintermann, Haas, Eder, Mintautiskis, Jevdokimovs, Jabornik, Camondo, Eder M., Kohlmaier, Ebner, Kittinger, Purins, Wohlfart, Freidenfelds, Wetzl, Schroder W., Schroder F., Lindhagen.? ?

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Casetti, Tessari A., Rigoni F., Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Zampieri, Parini, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Rigoni F., Magnabosco.?