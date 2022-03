Al Parco Retrone i campionati italiani di Nordic Walking organizzati dal GS Alpini

Sabato 12 marzo, a Parco Retrone, su un circuito ad anello di 2 chilometri e 300 metri, si terrà la prima edizione del Campionato Italiano di Mezza Maratona (21 chilometri) in Nordic Walking "Memorial Gino Rosin Alpino". Ritrovo alle 11 e 30, partenza alle 13 e 30 e premiazioni previste per le 17 e 30. Il punto di ritrovo sarà nei pressi del parcheggio della scuola media Carta. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Sportivo Alpini Vicenza in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza.

Ad illustrare i dettagli della manifestazione giovedì mattina a Trissino sono stati il sindaco Francesco Rucco, il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron, Rosa Marchi in rappresentanza del presidente della Fidal Veneto e, per il G.S. Alpini Vicenza, il presidente Renzo Carollo, il direttore tecnico sportivo Siro Pillan, il dirigente e tecnico Ampelio Pillan con Michele Iotti di Oliviero Toyota sponsor della società.

Alla gara parteciperanno atleti tesserati in società affiliate alla Fidal e appartenenti alle categorie master, seniores, promesse, juniores, oppure con Runcard Nordic Walking o Runcard dai 20 anni in su, che si sfideranno su una distanza di 21,097 chilometri su terreno in fondo battuto. La distribuzione dei pettorali sarà dalle 11 e 30 alle 12 e 30 mentre la partenza, unica per maschi e femmine, è fissata per le 13 e 30. Le premiazioni si terranno alle 17 e 30 circa. È attesa la partecipazione dei due Campioni Europei della disciplina, Luigi Sesso e Paola Vicenzi.

Sponsor dell’evento saranno Oliviero Toyota e Oliviero Bike, a fianco degli organizzatori anche con mezzi totalmente elettrici, quale segnale di rispetto per l’ambiente che verso la location dell’evento, Parco Retrone, area verde naturale gestita da Legambiente.

A supportare l’evento saranno anche la sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Alpini con i suoi gruppi, la Protezione Civile, la società Atletica Vicentina che ricambia l’aiuto ricevuto dagli Alpini in occasione di altre manifestazioni sportive della città come la StrAVicenza, l’Istituto Comprensivo n. 8 di via Dino Carta, la FIDAL provinciale, regionale e nazionale, Legambiente, ed altri partner e sponsor a partire da Macron, Volata e Fizan.

PERCHE' MEMORIAL GINO ROSIN?

L’evento è intitolato a Gino Rosin, amico alpino e atleta, marito di Pulcheria, giudice nazionale FIDAL di Nordic Walking. Sarà ricordato anche Sergio Pesavento, amico e grande campione vicentino degli anni ‘80, scomparso proprio in questi giorni.