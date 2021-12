A Vicenza Rangers Rugby sfida l'imbattuta Valsugana in un match che vale la testa

Prima contro seconda, miglior attacco contro miglior difesa, Vicenza affronta Valsugana nell’ultima gara del 2021 in un match che si preannuncia spettacolare. Una sola lunghezza separa le due formazioni che guidano il Girone 2 della Serie A: Vicenza è in testa con 26 punti, frutto di cinque vittorie ed una sconfitta e sei punti bonus, segue Valsugana con 25 punti ed un ruolino di marcia impeccabile: cinque vittorie su cinque, tutte con bonus offensivo ed una partita da recuperare, quella con Paese, rinviata per Covid un mese fa.

Entrambe le squadre arrivano a questa bellissima sfida sulle ali dell’entusiasmo: Vicenza che ha espugnato per la prima volta il terreno del “Memo Geremia” di Padova superando sul finale 22-21 i Cadetti del Petrarca; mentre Valsugana ha regolato con un netto 29-5 il Paese tra le mura amiche della struttura di Altichiero. Per i biancorossi di Faggin e Saccardo sarà quindi necessario affilare tutte le armi di attacco a disposizione per impensierire la solida retroguardia biancazzurra, che da questa stagione ha ritrovato l’ex tecnico biancorosso Giovanni Boccalon. Per Vicenza bisogna mantenere alta la concentrazione e mantenendo una disciplina rigorosa.

Qui la scheda per prenotare l'accesso alla Rugby Arena e gli obblighi anticovid