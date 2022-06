A Isola Vicentina la fase finale del campionato di baskin dal 24 al 26 giugno 2022: due le squadre vicentine, lo Schio e il Bassano

È stata presentata lunedì 13 giugno 2022 a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la Finale nazionale (final 8) del Primo Campionato italiano di baskin, che si terrà dal 24 al 26 giugno 2022 a Isola Vicentina (Vicenza).

Si sfidano sul parquet otto squadre, suddivise in due gironi all’italiana: Pesaro, Novara, Bassano del Grappa e Pistoia nel raggruppamento A; Cremona, Messina, Schio e Bergamo in quello B.

Le vincenti di ciascun girone si affronteranno per lo scudetto. Le seconde classificate gareggeranno per il 3° e 4° posto. La Finale è l’epilogo di una stagione agonistica che ha preso avvio a marzo, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, e che ha coinvolto 90 compagini di 14 regioni.

L’evento è stato promosso dalla società Bears Baskin di Isola Vicentina, con il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Isola Vicentina, la collaborazione del Comune di Villaverla, il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova e l’appoggio dell’Ente Italiano Sport Inclusivi-EISI.