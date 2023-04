Motori: Zanoni fa bis al secondo Slalom Monte di Malo

Seconda vittoria per il pilota veronese alla guida della Norma NP 03 in una gara condizionata in parte dal meteo. Battaglin (Hyundai i 20) e Mancin (Citroen Saxo) completano il podio. Tra le storiche vince Costaganna su Lancia Delta e Giacoppo piazza il bis nella regolarità