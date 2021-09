AlpsHL - Asiago rifila la manita al Gardena

Un Asiago irresistibile sul ghiaccio della Val Gardena: ha dominato la gara valida per la seconda giornata di Alps Hockey League contro il Gardena in crisi dopo la sconfitta dello scorso finesettimana. In rete nel primo tempo per i leoni dell'Altopiano Iacobellis, Magnabosco e Stevan. Un primo tempo in cui l'Asiago gestisce bene il disco e mette sotto pressione i padroni di casa. La prima rete però arriva dopo metà frazione al 11'.

Le altre due reti sono giunte nella frazione centrale di gioco con Lievore e Salinitri (alla sua prima rete in maglia stellata): i giallorossi infatti sono riusciti a mantenre un ritmo indiavolato fino al secondo tempo. Poi nel terzo tempo il ritmo è calato e l'Asiago ha gestito il vantaggio.

La Migross Supermercati Asiago Hockey porta a casa tre punti che valgono la testa della classfica a pari merito (6 punti) con il Lustenau, in attesa delle partite di giovedì. I giallorossi ora si prepareranno al match di sabato prossimo quando all’Odegar arriveranno gli austriaci del Bregenzerwald.

Gli altri risultati in AHL di ieri sera: Lustenau-Red Bull Hockey Juniors, 4-2, Feldkirch-Klagenfurt II, 1-4.

FORMAZIONI SUL GHIACCIO IERI SERA

Gherdeina: Furlong (Hofer), Nocker, Linder T., Oberrauch, Sullmann, Brugnoli, Korhonen, Galassiti, Paratoni, Kasslater, Selan, Linder B., Moroder T., Moroder S., Solva M., Luisetti, McGowan, Messner Solva M.

Asiago: Vallini (StevanL.), Forte, Gios, Mantenuto, Tessari M., Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Tessari A., Rigoni, Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Zampieri, Parini, Lievore, Iacobellis, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.