Altro che Remuntada, Padova ancora KO

Vincendo 0-1 all’Euganeo grazie al gol di Della Morte, il Lane passa il turno e accede alla semifinale di play off contro l’Avellinoal Partenio. E con questo sono 20 i risultati utili consecutivi. Roba da Collana Urania. Galline messe a dieta vegetariana: tra andata e ritorno tre pere per loro!

CONFENTE 7,5: in un paio di occasioni, soprattutto quella del palo di Bortolussi, è graziato dalla buona sorte. Il resto è tutto suo, con almeno un miracolo approvato dalla Sacra Rota, la respinta all’81’ sulla deviazione di De Col. Ottimo in uscita.

LAEZZA 7: un guerriero che non si arrende mai. Le prende e le dà. E questa difesa del Vicenza che da tre partite non becca un gol si dimostra un meccanismo perfetto. Ad un certo punto i biancoscudati smettono persino di provarci. Roccioso.

GOLEMIC 7,5: il capitano si è dimostrato sin qui un acquisto formidabile. La sua carriera parlava da sola ma non era scontato che trovasse in biancorosso la sua consacrazione. Il serbo è un baluardo insuperabile sia per Zamparo che per Bortolussi. Peccato per il giallo.

CUOMO 7: ed infine vogliamo parlare dell’ex Sudtirol di scuola crotonese? Quando è stato acquistato a gennaio lo conoscevano in pochi e di certo era difficile pronosticare un rendimento non solo così alto ma soprattutto così costante. Bravo chi l’ha portato a casa.

DE COL 6: io personalmente continuo a non capire di che pesce stiamo parlando, ma nel derbino il ragazzo si è speso molto mettendo sul piatto della bilancia forse non la qualità (sulla quale avanzo qualche dubbio) ma certamente il cuore. Rischia un’autorete, che l’avrebbe punito oltremisura.

TRONCHIN n.g.: gioca pochi minuti ma poi si fa male. Vista l’importanza di questo ragazzo, speriamo che non sia cosa grave.

(PELLEGRINI) 6/7: una partita fotocopia di tante altre, nelle quali questo attaccante è stato deficitario sul piano realizzativo ma assolutamente encomiabile sul servizio alla squadra. In particolare è da applausi la caparbietà con cui strappa palla al 40’ e mette del suo nel gol del vantaggio. Grandissimo dispendio di energie come interditore aggiunto.

RONALDO 6,5: era l’obiettivo principale dei fischi e delle contumelie dell’Euganeo. Ronnie si fodera le orecchie e si adatta ad un copione che certo non è il suo preferito. Gli toccano lagrime e stridor di denti ma il brasiliano si dimostra buono per tutte le stagioni, Mancano i suoi numeri, ma va benone così.

(ROSSI) n.g.: una comparsata che serve a mettere minuti veri nelle gambe

GRECO 8: un protagonista per qualche verso insperato. Si sa che è un buon elemento, duttile e veloce, ma stasera a Padova è stato un uomo ovunque, che ha alternato strappate improvvise, coperture a centrocampo e ripiegamenti in difesa. Difficile rinunciare a Freddi, a questo punto…

COSTA 7: il mister gli chiede un’altra partita rispetto al capolavoro dell’andata. Gli tocca così far la guardia alla sua fascia, chiudendo ogni varco sulla sinistra. Lui risponde signorsì e fa per tutta la partita il soldatino disciplinato e attento. Che giocatore, ragazzi!

(SANDON) n.g.: il mister lo chiama a fine gara e il bocia non trema

DELLA MORTE 7: anche per lui è un match di sacrificio, perché deve concorrere a far baluardo sulla trequarti e ha meno spazi nei quali infilarsi. Ma siccome parliamo di un ragazzo dal talento purissimo, quando verso la fine della prima frazione di gioco gli capita sul piede il pallone giusto piazza la rasoiata del campione.

(TALARICO) n.g.: un buon contributo nel finale per strangolare i tentativi di rimonta delle galline

FERRARI 6/7: il tema tattico della gara gli impone di restare isolato là davanti a prendersi tutte le legnate possibili e immaginabili. Lui le prende e le dà e trova anche il modo di mettere lo zampino nel successo berico, vedendo al momento giusto il compagno smarcato e servendogli la palla decisiva. Il Loco, alla fine, si è svegliato al momento giusto!

(DELLE MONACHE) n.g.: un'altra apparizione benaugurante. Mi sbilancio: prima della fine l’ex sampdoriano ci regalerà qualche perla.

All. VECCHI 8: che cosa volete dire che non sia già stato detto di un tecnico che è arrivato a mezza strada, prendendo in mano una squadra allo sbando e portandola fino alle stelle, con una media punti di 2,75 a botta. Ormai abbiano finito le parole. Il capolavoro di oggi? Mettere in campo un attaccante nel momento in cui ha dovuto rinunciare ad un centrocampista. Poteva essere un azzardo fatale e invece l’allenatore berico ha pescato una mossa da Bobby Fisher. Oddo ha strabuzzato gli occhi. Scacco matto! Da parte padovana tante recriminazioni sulle decisioni arbitrali, soprattutto sul gol ospite. Ma arbitro e VAR sono stati concordi: nessun fallo. Padova-Vicenza 0-1 e tutti a casa. Ora tocca agli irpini, che hanno eliminato il Catania. I colleghi di Taranto, la settimana scorsa, ci auguravano di evitare il Catania (a parer loro più forte) preferendo l’Avellino (sopravvalutato a loro dire). Vedremo. Intanto noi siamo il Vicenza. E sapete come diceva il Marchese del Grillo…