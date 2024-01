Albino Leffe-Vicenza: come la Befana anche il Lane ha le scarpe rotte

Un pareggio allo stadio Zanica che conferma lo stato della squadra. La quale è in serie positiva da due turni ma gioca un calcio desolante, in grado di disamorare gli spettatori più fedeli. Molto lavoro attende Stefano Vecchi e più ancora il DS Luca Matteassi. Il quale, oltre a cercare un buon centrale di difesa, dovrà decidere su altri due fronti. In attacco: confermare la fiducia al Loco e magari comprare un biglietto di sola andata per Rolfini e Pellegrini. A centrocampo: individuare un profilo giusto per integrare un organico che pare male assortito. Proia, Scarsella, Cataldi bocciati? Cavion, Ronaldo, Jimenez traballanti? De Col, Ierardi e Pasini sotto esame? E soprattutto per il Vicenza (attualmente sesto in graduatoria a pari merito con il Giana), quale obiettivo rincorrere in questo campionato? La famiglia Rosso sarà pure criticabile per qualche scelta strategica, ma va detto chiaramente che assieme ai soci ha investito abbastanza nel calcio da assicurare ai suoi giocatori puntualità assoluta nei pagamenti e livelli di retribuzione tra i più alti della serie C. Ma per quanto ancora? La pazienza dei tifosi è agli sgoccioli…

LE PAGELLE DEL “BAFFO” BELLONI

CONFENTE 6: solo una parata al 9’ in contrasto con Longo. Poi l’Albinoleffe si rende pericoloso ma senza affondare il colpo, come con Agostinelli al 35’ o con Bordini al 48’. Il resto è ordinaria amministrazione.

IERARDI 5,5: dalla sua parte il Vicenza spinge poco. La sua è ancora una prova opaca che conferma il suo precario stato di forma, fisica e psicologica. Dov’è finito SuperMario?

GOLEMIC 6+: al 2’ colpo di testa. Assist per Ferrari all’85’. Per il resto argina con sicurezza le offensive centrali dei bergamaschi. Merita ben altri palcoscenici.

LAEZZA 6: zuccata al 17’ fuori misura. Nella fase iniziale della gara prova a dare una mano oltre la metà campo. Poi anche lui si adatta al ritmo blando della partita e si fa notare solo per il cartellino giallo.

DE COL 4,5: all’8’ va a vuoto su Longo. Qualcuno mi faccia sapere se si è accorto della sua presenza in campo. Incredibile l’involuzione di un giocatore sul quale a inizio stagione si contava moltissimo. Ora è una sorta di ectoplasma…

CAVION 5: primo tentativo al 5’, fuori. Ci riprova al 28 con lo stesso esito. Al 57’ conclusione sul muro difensivo. Tiro strozzato al 56’. Idem all’83’. Poco fumo e ancor meno arrosto. Così non basta, Michele…

RONALDO 5/6: tentativo alto al 29’. Non commette gravi errori ma traccheggia per tutti i quasi 90’, contribuendo all’andamento lento dei biancorossi. Buono il suo assist su calcio da fermo. Ciliegina: l’ammonizione che lo appiederà per un turno.

(ROSSI) n.g.: pochi minuti e niente da segnalare

PROIA 4: tiro inguardabile al 60’. Se ha giocato con in testa l’idea di farsi cedere al mercato, la sua è stata una partita perfetta. Condita anche dall’ammonizione. Ennesima delusione cocente.

(JIMENEZ) 5. Ci prova di sx al 69’ ma senza costrutto. Si becca anche un giallo evitabilissimo.

COSTA 6,5: nel primo tempo sulla fascia sinistra è l’unico che tenta di alimentare la manovra con inviti in area. Poi cala vistosamente ma rimane alla fine uno dei meno peggio. Anzi, forse il migliore.

(GRECO) n.g.: sette minuti in cui non succede nulla di nulla.

PELLEGRINI 5: tiro strozzato all’11’. Colpo di testa innocuo al 13’. Se nell’ultima partita qualcuno si era illuso che il bel gol significasse la sua resurrezione, eccolo servito. Una gara mediocre con un gran senso di inutilità là davanti.

(ROLFINI) n.g.: il cobra resta orbettino, ma certo non ha avuto tempo per esibirsi.

FERRARI 5,5: buona iniziativa al 1’. Colpo di testa senza esito al 7’. Altro colpo fi testa al 15’ che va alto. Un buon cross al 25’. Poi sparisce nel nulla e nella ripresa è una presenza desolante. Peccato…

All. VECCHI 6: lascia la difesa a quattro e torna al modulo caro al mister precedente. Il risultato è un’altra perla sulla collana delle prestazioni biancorosse da dimenticare. I padroni di casa, che pur non sono gran cosa, fanno comunque la loro porca figura e contro il Vicenza, alla fine, chiudono con bilancio alla pari. Lui conserva l’imbattibilità, ma per il momento nemmeno l’ex Feralpi riesce a far giocare i biancorossi ad un livello degno del nome.