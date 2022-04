Ai comunali ed al Tc Vicenza sono in corso i momenti clou dei tornei Supernext generation.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Vicenza è in corso l’unica tappa veneta del Super Next Generation di Tennis. Nata nel 2022 per dare l’opportunità a tutti gli agonisti under 16 e under 18 di mettersi in mostra e poter poi accedere alle tappe internazionali in Italia, questo circuito è diviso a macroaree. Veneto, Trentino e Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli, sono i giocatori con tessera per quelle società che vi possono partecipare. Quelli che prendono più punti potranno ambire alle wild card del main draw (per i primi) e a quelle per le qualificazioni (ai secondi) dei tornei Itf che verranno organizzati in Italia. E così Vicenza ottimamente coperta da impianti all’altezza, sta ospitando in questi giorni questa kermesse. Il maschile presso i Comunali di Via Monte Zebio ed il femminile presso il Circolo Tennis Vicenza di Strada Sant’Antonino.

Nel complesso sono 178 i giovani in lizza dal 15/4 al 24/4, 60 nel draw rosa e 118 in quello azzurro. Il maschile presso i Comunali è diretto da Enrico Zen con la supervisione di Cesare Marsili è giunto ai quarti di finale e la giornata di Venerdì 22 vedrà in palio l’accesso alle semifinali. E’ il torneo di consacrazione dell’under 18 vicentino Pietro Cappellaro del Palladio, rientro il suo tentennante negli Open patavini, ma con la primavera pronto a fare il grande salto. Solidità e concretezza da parte della “promessa” vicentina che si era persa nella covid season, ma che ora si è scatenata come un turbine. Partito da 3.1 ha travolto d’ufficio un 3.3, poi con la difficile soglia di seconda categoria ha dovuto sostenere l’esame con il trentino Faustini, superato nel long tie-break per poi spodestare nientemeno che il favorito del seeding il veronese Testori Tesfagabri in soli due set. Il prossimo ostacolo è il 2.8 forlivese Alex Guidi che è in programma alle ore 14.00. Scendendo nel tabellone c’è un altro vicentino già affermato si tratta del giocatore dello Schio l’under 18 Luca Pavan che è accreditato della testa di serie numero 4.

Per lui dopo due vittorie in due set c’è il giocatore del Tc Padova Umberto Ciato, anche se indietro nel ranking di appena un punto, il coetaneo è capace di qualsiasi risultato. Incontro in programma alle 15.30. Nel blocco inferiore c’è un altro 3.1 rampante, che ha già rotto il ghiaccio con i giocatori di seconda categoria. Trattasi dell’under 16 del Rovereto David Simoncelli che incrocerà la racchetta del pari classifica riminese Sevan Bottari alle ore 14.00. Chiude il draw, alle ore 15.30 il derby vicentino. Il giocatore di casa Tommaso Stimamiglio che dovrà fare i conti con la tds numero due Giovanni Manfrini del circolo tennis Vicenza, dove si stanno svolgendo gli incontri del femminile. Passando quindi nel draw rosa, in corso al Ct Vicenza, torneo diretto da Alberto Bovone con la supervisione dell’Ufficiale di Gara Fabio Giaretta ed essendo di meno i tennisti in gara, la competizione è già giunta alle semifinali. In lizza la faentina under 16 Chiara Bartoli, che ha già superato tre avversarie di cui l’ultima, la favorita veronese Peverato e si appresta ad incrociare la racchetta veronese di Sveva Zerpelloni. L’altra semifinale vede abbinata la tennista di casa Caterina Novello, con la friulana Nicole Iosio con tessera trevigiana del Park di Villorba, allenata da Marco Speronello. Competizioni aperte al pubblico con accesso a quelli muniti di Supergreen pass.