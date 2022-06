Ad Arzignano vincono Massimo Bosa e Serena Forzutti. iniziato il MD a Valdagno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Nel Città di Arzignano torneo di 3^ categoria con 108 partecipanti, vincono Massimo Bosa e Serena Forzutti. Coordinati da Giuseppe Molon e Enrico Dal Monte in 15 giorni di intenso tennis, sono usciti vincitori come sempre i più bravi. Nel maschile Massimo Bosa dello Schio era il favorito, ed arrivato fino al traguardo. L’ultimo a contendergli il successo è stato Enrico Zen dei Comunali. Sembrava una finale d’altri tempi dove i due portacolori biancorossi, andavano in giro per il Veneto a sfidare i migliori giocatori delle altre province. All’epoca vinceva quasi sempre il più muscolare Zen, l’altro ieri in due set è stato Massimo Bosa ad imporsi. Tantissima qualità in campo che ha deliziato il pubblico arzignanese. Terzi posti per l’under 16 trevigiano Alvise Finesso e per l’under 18 dei Comunali Francesco Marangon. Non poteva mancare la mina vagante impersonata dal 4.3 Matteo Barbieri vincitore di ben 7 incontri, gli fanno eco i giocatori di casa i 4.1 Alberto Farinon, Stefano Tonegato ed Arthur Edozie Ani che sono andati ad insidiare i giocatori del middle. Nel femminile la giocatrice padovana del Plebiscito al terzo set sulla rivelazione, l’under 18 dello Schio Sveva Viero. Incontro altalenante quello della finale 6/1 1/6 10/6. Terzi posti per una vera bomba, la 4.2 Alessia Leinardi under 14 dello Schio che con quattro vittorie ha eliminato anche la tds numero 3. In corso il torneo giovanile al Ct Vicenza diretto da Nicola Curti con la supervisione di Louis Anthony Hyde con 50 giovani. A Valdagno c’è l’Open in corso diretto da Mario Zito e Enrico Dal Monte con 90 partecipanti e montepremi da 1.500 €. Competizione già entrata nel vivo, con il main draw appena iniziato. Favorito numero uno il giocatore veronese Pietro Romeo Scomparin, contrapposto al vicentino Giovanni Peruffo. A Lonigo un terza categoria maschile con 50 contendenti diretti da Silvano Nicoli. Quattro le gare in programma Lunedì dalle 18.30. A Costabissara inizia oggi il torneo di 3^ categoria maschile e femminile Trofeo Carrozzeria Mundial che conta 150 tennisti. E’ diretto da Livio De Soghe con la supervisione di Alessandra Babbi. A Noventa Vicentina dal 1° Luglio circuito Veterani del Veneto per giocatori dai 40 anni in su. Dirige Cristian Valzan, iscrizioni entro le ore 12 del 29 Giugno. Ai Comunali di Vicenza dal 2/7 c’è un 4^ categoria trofeo Osmo diretto da Lorenzo Miotti. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/6.