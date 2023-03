A Sovizzo il Rodeo Open di doppio è dei fratelli Lorenzo e Marco Di Maro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Nell’ultimo weekend di Febbraio a Sovizzo il Rodeo Open di Doppio è dei fratelli Di Maro. Erano in 22 i partecipanti diretti da Annamaria Ambrosini con la supervisione di Enrico Dal Monte. Erano i favoriti per il successo Lorenzo e Marco Di Maro e non hanno smentito le aspettative. Anche se l’ultimo incontro di finale è stato proprio di altissimo livello, dove soltanto l’affiatamento dei brothers ha consetito loro di affermarsi sulla temibile coppia Tommaso Bertuzzo-Marco Galante. I maestri del circolo hanno messo in campo tutto il loro savoir faire per domare la verve dei giocatori dei Comunali di Vicenza. Un doppio 5/4 sottolinea la valenza della competizione tutta. Erano ben 5 i giocatori di seconda categoria impegnati nella kermesse, di cui due, i fratelli Di Maro entrambi 2.5 non potevano che esserne i favoriti. Nel 2015 e 2016 hanno avuto anche una classifica tra i Pro del circuito Atp sia nel singolo che nel doppio e, in casa erano supportati anche dal numeroso pubblico che ha molto apprezzato questa competizione. Terzi posti per Andrea Albiero del Palladio 98 con con il veronese Alessandro Nannini, e per il duo del Ct Vicenza Enrico De Zotti-Fabrizio Cavestro. Prossimo torneo: A Valdagno il 12/3 Doppio maschile Tpra Road to Rome. Iscrizioni referente Martina 334-1878758. A Dueville il 18 e 19 Marzo Rodeo Fitp di 4^ categoria maschile trofeo Askoll. Alessandra Babbi accoglierà le iscrizioni dei giocatori fino alle ore 12 del 16 Marzo.