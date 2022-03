400 tifosi del LR Vicenza hanno già il biglietto per Monza

Dai dati ufficiali che giungono da Monza sarebbero già oltre 370 i biglietti venduti per il settore degli ospiti al U-Power Stadium per la partita in programma sabato pomeriggio tra Monza e LR Vicenza: fischio di inizio alle 16 e 15.



Il match previsto per la 29esima giornata di serie B vede il Monza in quinta posizione con 48 punti, a sole 5 lunghezze dalla capolista Lecce. I biancorossi di Cristian Brocchi (ex guida del Monza) sono 18esimi con soli 21 punti. Non sarà facile per il Vicenza imporsi in Lombardia, qualcuno dice che sia impossibile, ma si può sperare in un pareggio.Ecco perché la presenza del "popolo" biancorosso può aiutare molto la squadra.