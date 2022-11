4^ Giornata di A2 Comunali pareggio thriller in casa con i romani del Ferratella 3-3

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il Progress Profiles Bassano in trasferta a Napoli contro il Tc Vomero coglie un’importante vittoria che li proietta al secondo posto dietro Firenze. Comunali di Vicenza in casa pareggio a denti stretti con la capolista romana del Ferratella. Mancano i punti dello sloveno Bedene che forse nell’economia di squadra, erano preventivati come possibili positivi. Bene anche stavolta Giovanni Peruffo, per lui altri due incontri positivi. In doppio ancora vincente assieme a Gabriele Bosio. La Classifica del Bassano nel girone 4: Match Ball Firenze p.7; St Bassano Progress-Profiles 5; Casale e Massalombarda Ra p.4; Modena 3; Tc Vomero Napoli e Filari Me 0. Prossima giornata n°4 di 7 sarà Domenica 6/11 con i seguenti incontri: St Bassano Progress Profiles-Modena, partita “delicata” che potrebbe rappresentare la salvezza matematica, ed in caso di vittoria lanciare il team verso i play off. Gli altri incontri del girone vedono Massalombarda-Vomero e Casale-Filari; riposa Match Ball Firenze. La classifica del Girone 2 dei Comunali: Ferratella Roma e Mario Stasi (Le) p.7; Villasanta (Mb) p.6; Ct Bologna p.3; Team Avino (Na) e Comunali Vicenza p.1; Tc Siracusa 0. Domenica 6/11 i Comunali alla loro terza giornata giocheranno in Monza Brianza contro il Villasanta. Incontro “duro” perché la classifica dei vicentini, piange. Tutti i giochi sono ancora aperti, ma il Villasanta potrebbe rappresentare proprio uno spartiacque. Gli altri incontri della 4^ di 7 gare sono: Siracusa-Lecce, e Avino-Bologna. Riposa Ferratella Roma.