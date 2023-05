Sport Lab Asd di Dueville eccelle alla Coppa Italia Fik di karate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

La Coppa Italia Fik di karate riservata alle cinture colorate ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati il 13 e 14 maggio a Schio. Tra le società presenti, la Sport Lab Asd di Dueville si è distinta per i risultati ottenuti sia nella specialità kata che kumite. Nella specialità kata, i karateka Adam Ben Alì e Maddalena Maggian si sono aggiudicati il primo posto nella loro categoria, dimostrando grande abilità tecnica e precisione nei movimenti. Andrea Pavan, invece, ha ottenuto il terzo posto, mostrando una buona padronanza delle tecniche del kata. Nella specialità kumite, Arthur Lessio Rigão e Tommaso Toscano hanno raggiunto il secondo posto nella loro categoria, dimostrando grande agilità e abilità nella difesa e nell'attacco. Il maestro Ilaria Danieli si è dichiarata soddisfatta dei risultati raggiunti dai suoi atleti e ha espresso le sue congratulazioni a tutti loro per l'impegno e la passione dimostrati durante la gara. La Sport Lab Asd di Dueville ha dimostrato ancora una volta di essere una società di grande livello nel panorama del karate vicentino. La Coppa Italia Fik di karate è stata un'importante occasione per i giovani atleti di confrontarsi con altri karateka provenienti da tutta Italia, mettendo in mostra le loro abilità tecniche e la loro determinazione. La competizione ha dimostrato ancora una volta l'importanza dello sport come strumento di crescita personale e di formazione dei giovani, oltre che come momento di aggregazione e di divertimento.