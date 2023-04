Rifiuti tessili e oli alimentari esausti: da rifiuto a risorsa

Alzi la mano chi fa una corretta raccolta differenziata. Bravi! Anche se…

...alle tante persone che hanno alzato la mano, poniamo una semplice domanda: ma ne siete sicuri?

Già, siete sicuri di fare proprio tutto secondo le regole? L’olio alimentare, ad esempio, dove lo buttate? E le scarpe, le borse e i vestiti vecchi o non utilizzati?

Questi particolari materiali, infatti, spesso finiscono dove non dovrebbero, creando danni all’ambiente e agli impianti, o aumentando la frazione dei rifiuti che non vengono differenziati, la più costosa da smaltire. Eppure, potrebbero godere di una seconda vita.

Etra: obiettivo 84% di rifiuto differenziato

Nel Padovano e nel Vicentino sono state introdotte nuove modalità per conferire queste specifiche tipologie di rifiuto. L’obiettivo di Etra, la multiutility che gestisce il servizio rifiuti in 66 Comuni in queste province, è quello di aumentare la percentuale di rifiuti differenziati e inserire quanti più materiali nel circuito del riciclo, arrivando a raggiungere l'84% di materiale riciclabile nel 2030, come previsto dalla Regione Veneto.

Vediamo allora nel dettaglio come si sta muovendo Etra per raggiungere questo importante traguardo.

Cos’è l’olio alimentare? Come conferirlo: posizionate 216 nuove cisterne

Dal novembre del 2022 Etra sta portando avanti il rinnovo completo delle cisterne della raccolta dell’olio alimentare usato, posizionando in tutti i Comuni serviti (42 nel Padovano, dove le sostituzioni sono quasi completate, e 24 nel Vicentino, dove inizieranno a breve), 216 nuovi contenitori che vanno a rimpiazzare quelli già presenti nel territorio e nei Centri di raccolta.

Nelle nuove cisterne di colore giallo, accessibili 24 ore su 24, non si deve più sversare il liquido sfuso, ma questo va inserito in bottiglie o flaconi di plastica, che vanno ben chiusi , così da evitarne la dispersione.

Un metodo più comodo, pulito ed efficace. Nelle precedenti cisterne accadeva che fosse conferito anche l’olio minerale usato per le auto, che va invece sempre portato al Centro di raccolta. Un comportamento scorretto in seguito al quale veniva contaminato tutto l’olio contenuto nella cisterna, impedendone il riciclo. Le nuove cisterne, inoltre, non permettono il furto di questo materiale, frequenti in passato. L’olio esausto, infatti, è un materiale prezioso, proprio per la sua riciclabilità in biodiesel. Inoltre, garantiscono un maggior decoro e pulizia.

Dove finisce l’olio conferito?

“Nel 2022 abbiamo raccolto circa 120 tonnellate di olio – spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson – che abbiamo avviato a riciclo in impianti che ne curano la trasformazione in biodiesel, un combustibile alternativo ai carburanti tradizionali, che contribuisce agli obiettivi di riduzione di anidride carbonica fissati dalla normativa europea”.

È importante ricordare sversare l’olio alimentare usato nelle condotte domestiche può causare ingenti danni: dai tappi nelle tubazioni, che portano a ingorghi e allagamenti, ai problemi ai depuratori, fino all’inquinamento delle acque. Senza contare i conseguenti costi destinati a incidere sulla collettività finendo in bolletta.

Pensate che basta un litro d’olio da cucina per inquinare uno specchio d’acqua grande come un campo da calcio o un milione di litri d’acqua. L’olio forma un velo sulla superficie dell’acqua, che non permette lo scambio d’ossigeno tra acqua e aria, provocando danni all’ecosistema, come la moria di pesci e della flora acquatica.

Per sapere dove sono posizionate le le nuove cisterne in ogni Comune si può consultare il sito di Etra www.etraspa.it

Rifiuti tessili: dove li butto?

Per quanto riguarda abiti, scarpe, borse e borsoni non rigidi (ad esempio, quelli da viaggio o per l’attività sportiva) che non servono più, invece, Etra in collaborazione con i Comuni serviti, ha posato 250 nuovi contenitori, rimuovendo al contempo quelli esistenti, non autorizzati. Sono stati installati da 1 a 15 nuovi contenitori per ogni Comune, a seconda della popolazione residente, con una media di 1 contenitore ogni 2.000 abitanti.

L’obiettivo in questo caso è intercettare 2 milioni di kg di materiale, che finiscono spesso nel Secco residuo e che, invece, possono essere avviati al recupero.



“Non si tratta di piccoli numeri - continua Frasson -. Si calcola che ognuno di noi produca 5 kg all’anno di questo tipo di rifiuto. La normativa prevede che tali materiali vengano raccolti dal servizio pubblico e, se in buono stato, reimmessi nel mercato dell’usato, oppure avviati al riciclo per trarne fibre tessili, o, se irrecuperabili, smaltiti in modo corretto e tracciabile.”

Come comportarsi, dunque, con abiti, scarpe, borse e borsoni non rigidi inutilizzati? Se puliti, asciutti e in buono stato dovranno essere conferiti chiusi in sacchi non troppo voluminosi, all’interno dei nuovi contenitori di Etra. Questi sono facilmente riconoscibili in quanto presentano l’adesivo con il logo di Etra, il QR Code che rimanda al sito e le istruzioni per il conferimento e i materiali permessi e vietati.

Per garantire maggiore efficacia al nuovo sistema, alcuni contenitori sono dotati di sensori che indicano al gestore quando sono pieni. Tutti hanno sistemi antintrusione e una bocca di carico a norma per la sicurezza.

Un elenco periodicamente aggiornato con l’ubicazione dei contenitori per rifiuti tessili nei vari territori comunali è consultabile sul sito di Etra (www.etraspa.it), nella pagina dedicata.

Dell’attività di raccolta si occupano alcune cooperative sociali che, a fronte di un costo zero per l’azienda e quindi per l’utenza, effettuano lo svuotamento dei contenitori e la selezione del contenuto. Quindi avviano i materiali al riutilizzo, al recupero delle fibre tessili utili o a smaltimento.

“Sono realtà sociali che danno lavoro a persone svantaggiate - conclude il presidente Frasson -. Offrono un importante servizio alla comunità, permettendoci di diminuire il rifiuto secco e immettere in circolo, secondo i principi dell’economia circolare, materiali che altrimenti finirebbero nel termovalorizzatore.”

Antonella Argenti, presidente del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, conclude ricordando che “Questo è un ulteriore passo verso il miglioramento del servizio di raccolta che il Bacino Brenta ha coordinato con i gestori. Si tratta di un progetto di educazione e di collaborazione per diminuire sensibilmente la produzione del secco e che tornerà a pieno vantaggio sia dell’ambiente che dei cittadini, permettendo di ridurre ulteriormente i costi in bolletta legati alla produzione del secco stesso.