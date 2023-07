Gestione rifiuti e risorsa idrica: a Padova e Vicenza la via del futuro è tracciata

L’approvazione di un Bilancio d’esercizio è spesso un punto d’arrivo, un’occasione perfetta, per un’azienda, di guardare ai risultati ottenuti durante l’anno e alle criticità che si è stati in grado di affrontare.

Allo stesso tempo, è sempre un nuovo inizio, un modo per spingere il proprio sguardo in avanti e gettare le basi per la pianificazione futura a breve e lungo termine.

In questo senso, l’approvazione all’unanimità dell’Assemblea dei Sindaci Soci del Bilancio d’esercizio 2022, ha consentito alla Governance, al Management e ai Sindaci soci di verificare cifre e attività, permettendo a Etra, la multiutility che, da anni, si occupa della gestione dei rifiuti e del Servizio Idrico Integrato nelle zone di Padova, Vicenza e rispettive province, di fare un bilancio degli obiettivi centrati dall’azienda nel 2022.

La strategia di Etra: contenere i costi, mantenendo alta la qualità

A parlarne, durante l’incontro, è Flavio Frasson, presidente del Consiglio di Gestione di Etra, che sottolinea come “Il 2022 ha segnato un’importante tappa nel percorso di crescita e di sviluppo, con l’avvio di nuove opere, cantieri, grandi progettualità, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e la riorganizzazione aziendale.”

Frasson fa poi il punto sul contesto globale in cui Etra si sta muovendo, spiegando che “nell’anno appena trascorso ci siamo trovati anche a gestire gli ultimi colpi di coda della crisi pandemica, l’emergenza idrica, la crisi energetica internazionale, l’aumento dall’inflazione e dei costi delle materie prime: tutti elementi che hanno avuto pesanti ripercussioni sulle attività aziendali. Nonostante tutto, siamo riusciti a mantenere la pianificazione avviata, a procedere agli investimenti, a gestire e contenere i costi, pur garantendo lo stesso livello della qualità dei servizi erogati.”

Le cifre della crescita: investire per rispondere alle istanze del mercato

Il Bilancio 2022 rileva un fatturato di 184 milioni di euro, registrando un aumento rispetto al precedente esercizio di 19,7 milioni di euro, dovuto in buona parte all’incremento dei ricavi delle vendite e prestazioni, più che compensato da una crescita dei costi operativi di 20,5 milioni di euro, determinando nel complesso una diminuzione del margine operativo lordo di 0,8 milioni di euro rispetto al 2021.

Una riduzione dovuta agli incrementi del costo delle materie prime, del metano per il funzionamento degli impianti e dell’energia elettrica, per effetto delle tensioni internazionali e dei fenomeni di speculazione iniziati nella seconda metà del 2021 ed esplosi nel 2022.

Gli investimenti sono passati da 60 milioni di euro nel 2021 a 70 milioni nel 2022.

Nonostante l’incremento degli investimenti e l’aumento dei prezzi dell’energia (nel 2019 Etra ha speso 9 milioni di euro a fronte dei 22 del 2022) e delle materie prime, la Società è stata in grado di autofinanziare le proprie attività: l’indebitamento, infatti, è salito solo di 44 milioni di euro, passando dai 104 milioni di euro del 2021 ai 148 milioni di euro del 2022, registrando in ogni caso un utile d’esercizio nel 2022 di 4,7 milioni di euro.

Gli investimenti di Etra generano valore economico sul territorio

“Gli investimenti della nostra Azienda", ha commentato Morena Martini, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Etra "sono destinati a crescere, in risposta alle sempre più marcate esigenze di efficientamento, miglioramento, riduzione delle perdite, adeguamento, uniformità ed equità dei servizi erogati in un’ottica di sostenibilità economica ed ambientale. Nel corso del 2022 lo sforzo compiuto per ottenere contributi del PNRR per contenere le tariffe all’utenza e migliorare la qualità del servizio è stato ripagato dal riconoscimento di quasi 15 milioni di euro destinati alla realizzazione del polo logistico di Bassano e di 16 ecocentri/isole ecologiche su tutto il territorio servito da Etra”.

Il valore economico generato e distribuito da Etra si attesta a 185,2 milioni di euro, di cui l'85% agli stakeholder, mentre il 15% è stato trattenuto all’interno dell’azienda. Di 151 milioni di euro di acquisti in beni e servizi, effettuati da Etra nel 2022, il 62% ha riguardato fornitori del Veneto e, precisamente, il 29% della provincia di Padova e il 15% di quella di Vicenza.

Il servizio idrico: tariffe sotto la media italiana ed europea

Nel 2022, per il Servizio Idrico Integrato, gli investimenti sono passati dai 43 milioni di euro nel 2021 ai 47 milioni del 2022, corrispondenti a 87 euro ad abitante servito. Un dato di notevole rilievo, sia confrontato con il dato medio italiano del 2021, pari a 56 euro ad abitante servito, sia confrontato con il dato medio europeo di 78 euro ad abitante, sempre per l’anno 2021.

Tutti questi investimenti vengono realizzati garantendo agli utenti una tariffa media di 2,11 euro per metro cubo di acqua venduta per l’anno 2022, in linea con il dato medio dell’Italia, che per il 2021 è stata pari a 2,15 euro per metro cubo di acqua venduta, cifra molto inferiore rispetto alla tariffa media dei Paesi europei che, nel 2021, è stata pari a 3,5 euro per metro cubo di acqua venduta.

Rifiuti: aumentano gli investimenti in prospettiva futura

Per quanto riguarda il Servizio Ambientale vi è stato un incremento degli investimenti del 70%, passando da 10 milioni nel 2021 a 17 nel 2022). Un fattore positivo in vista dell’affidamento in house per la raccolta e gestione dei rifiuti per i prossimi 15 anni, avvenuto proprio a fine 2022.

Le tariffe del Servizio Integrato Rifiuti sono state determinate dai Piani Finanziari dei Comuni, che hanno affidato a Etra il servizio in regime di tariffa corrispettivo.

Dipendenti: assunzioni, formazione e qualità

Il 2022 è stato anche l’anno che ha visto lo sblocco delle assunzioni che vanno a coprire il naturale turnover dei dipendenti ed è stata consolidata la squadra manageriale, sempre più compatta e di alto profilo con l’inserimento di nuovi dirigenti di professionalità ed esperienza.

Le risorse umane sono così aumentate di 24 unità rispetto al 2021, per arrivare a 1.023 dipendenti (rispetto ai 999 al 31 dicembre 2021).

Un migliorato clima interno è stato poi un fattore determinante per l’incremento di produttività e di benessere per i lavoratori, con Etra che ha anche siglato un accordo aziendale di smartworking. Il provvedimento ha aumentato la produttività e migliorato l’organizzazione del lavoro.

Anche le ore di formazione erogate nel 2022 sono aumentate (+32%), passando da 22,7 ore pro capite nel 2021 a 30 nel 2022.

L’utilizzo dei principi fondamentali di gestione della qualità sottintende la ricerca del continuo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza, ma la qualità è anche utile strumento per contenere costi e snellire procedure.

Nel 2022 sono state confermate le certificazioni qualità, ambiente e sicurezza ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, ampliata anche al ciclo idrico e ISO 45001:2018.

Etra ha creato le premesse per un 2023 di crescita e sviluppo

Nel 2022 Etra ha tracciato, quindi, la via per un modello di sviluppo che punta al futuro, a nuove sfide, alla sostenibilità e alla salvaguardia del territorio, consapevole che le scelte avranno conseguenze sul presente e sul futuro del territorio, di chi vi abita e sulle nuove generazioni.

Ed è proprio sui giovani che Etra continua a puntare, con un investimento immateriale importante mantenuto anche con il Progetto Scuole: nel 2022 sono 26.000 gli studenti coinvolti per almeno un intervento, 1.670 gli interventi didattici e 77 le giornate ecologiche organizzate con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali e di associazioni di volontariato.

Un anno che si è chiuso in un modo così eccellente non poteva che rappresentare la premessa per un 2023 di sviluppo e di crescita, che vedrà anche un investimento di 1 miliardo di euro, tra settore idrico e ambiente, spalmato nei prossimi 15 anni.

Le sfide future devono passare dalla sostenibilità e dalla qualità ambientale

Frasson e Martini hanno, infine, concluso l’intervento con parole che dimostrano una strategia chiara e già definita per il futuro.

«Le due grandi scommesse per il 2023 sono l’efficientamento energetico a partire dall’utilizzo di fonti rinnovabili con l’estensione del fotovoltaico e gli investimenti nella produzione di biogas e biometano. È in corso la definizione del Piano industriale 2023-2027, che mette sempre più al centro il territorio, con una governance espressione dei Comuni soci e che prevede 78 milioni di euro di investimenti, di cui 55,1 per il servizio idrico integrato e 22,2 per il settore ambiente (oltre a 0,7 milioni per gli altri servizi).”

Ulteriori sfide da affrontare, per i due presidenti, riguarderanno “l’ammodernamento di impianti e sedi, la realizzazione di nuove strutture, la ricerca perdite, il miglioramento e l’implementazione delle reti e il personale.”

Forte di questo 2022 di grande dinamicità e risultati, Etra e la sua Governance puntano, quindi, nel 2023 a essere sempre più un’azienda al servizio del territorio e dei cittadini, motore dello sviluppo economico, ma anche sociale, a garanzia e tutela della sostenibilità e della qualità dell'ambiente nel presente e per il futuro.