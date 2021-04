In fila alla cassa o sdraiati sul divano?

Negli ultimi mesi molte delle nostre abitudini quotidiane sono cambiate e, molto spesso, questi cambiamenti sono avvenuti grazie a nuovi servizi digitali.

La classica "spesa di tutti i giorni" è probabilmente l'attività che accomuna ognuno di noi. Tutti dobbiamo farla, prima o poi, ma adesso possiamo scegliere anche "da dove" farla: di persona (al supermercato, al mercato, al piccolo negozio sotto casa) o dal divano di casa tua?

Noi vogliamo capire come stanno cambiando le abitudini dei nostri concittadini e per questo ti chiediamo mezzo minuto della tua attenzione per completare un breve questionario. Pubblicheremo nel giornale i risultati, nelle prossime settimane.