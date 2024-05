Educare alla sostenibilità: piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza

L'educazione ambientale è un pilastro fondamentale per la costruzione di una società più sostenibile e responsabile nei confronti del pianeta. Fin dalla tenera età, è essenziale insegnare alle nuove generazioni il valore della natura e l'importanza di adottare comportamenti eco-friendly nella vita di tutti i giorni. Attraverso progetti scolastici mirati e iniziative coinvolgenti, è possibile trasmettere ai più giovani la consapevolezza che ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza per la salvaguardia dell'ambiente.

Ma l'educazione ambientale non si esaurisce tra i banchi di scuola: anche le famiglie, le associazioni e le istituzioni locali possono svolgere un ruolo determinante nella diffusione di una cultura della sostenibilità. Organizzando eventi, campagne di sensibilizzazione e iniziative sul territorio, è possibile coinvolgere l'intera comunità in un percorso di crescita e responsabilizzazione collettiva.

Il concorso che premia il tuo impegno green

Un esempio concreto di come i piccoli gesti possano contribuire alla salvaguardia dell'ambiente è rappresentato da Coripet, un consorzio specializzato nella raccolta e nel riciclo delle bottiglie in PET. Questo materiale, utilizzato per confezionare bevande di ogni tipo, è un vero e proprio campione di circolarità: può essere riciclato al 100% e riutilizzato innumerevoli volte senza perdere le sue preziose caratteristiche. Grazie all'impegno di Coripet e ai suoi ecocompattatori intelligenti, predisposti dal consorzio in tutta Italia, le bottiglie in PET non finiscono in discarica o disperse nell'ambiente, ma vengono trasformate in nuova materia prima, pronta a rinascere sotto forma di nuovi prodotti.

Per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella sua missione Coripet ha lanciato il concorso "Gesto naturale, premio eccezionale", un modo per premiare l'attenzione alla sostenibilità e per dimostrare che le buone pratiche ambientali possono portare vantaggi concreti.

Partecipare è semplicissimo:

- Scarica gratuitamente l’app di Coripet dai principali store online

- Ricicla le bottiglie in PET nell’ecocompattatore Coripet a te più comodo

- Converti i punti in sconti e vantaggi nei negozi partner

- Partecipa al concorso per vincere fantastici premi Samsung

Vicenza: un esempio di sostenibilità premiata

A dimostrazione del successo dell'iniziativa, arriva la storia di un fortunato cliente dell'EMISFERO di Vicenza, in via della Cattane. Questo cittadino attento all'ambiente, semplicemente conferendo le proprie bottiglie in PET nell'ecocompattatore del punto vendita, si è aggiudicato un Samsung Galaxy Book di ultima generazione. Un riconoscimento concreto del valore dei piccoli gesti quotidiani, che ci ricorda come ogni nostra azione possa fare la differenza per il pianeta.

Scarica l'App Coripet e aiuta anche tu l’ambiente. Parteciperai all'estrazione di premi fantastici. Con Coripet il futuro è un circolo virtuoso.