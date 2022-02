Grazie al Decreto Sostegni bis per i giovani ora è più semplice accedere a un mutuo

Come emerso da un recente report rilasciato da Eurostat, in Italia i giovani lasciano mediamente la casa dei propri genitori più tardi rispetto a quanto avviene in quasi tutte le altre nazioni europee.

Chiaramente, le ragioni di questo fenomeno sociale sono principalmente economiche: salari bassi e prospettive professionali spesso instabili – e quindi la grande difficoltà ad accedere a un mutuo con condizioni convenienti – distolgono i nostri giovani dal proposito di acquistare casa.

Decreto Sostegni Bis: mutui agevolati ed esenzioni

Fortunatamente, ora la musica è cambiata. In virtù del "Decreto Sostegni bis”, infatti, i giovani italiani possono accedere più facilmente a un mutuo, grazie al Fondo di Garanzia per i mutui prima casa, stanziato e gestito dal Ministero dell’Economia.

Chi può accendere ai fondi stanziati dal Decreto Sostegni Bis?

1) giovani under 36;

2) giovani coppie dove almeno uno dei componenti non ha ancora compiuto 36 anni;

3) genitori single con figli minori.

Tutte le categorie sopracitate – e in possesso ISEE inferiore a 40.000 € annui – potranno ottenere una garanzia fino all'80% della quota capitale per i mutui con limite di finanziabilità.

Non solo: il Decreto Sostegni Bis proroga anche – sempre per queste categorie – agevolazioni come l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà e l'esenzione dall'imposta sostitutiva applicabile ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

Infine, nel caso in cui la cessione dell’abitazione sia soggetta a IVA, se l’acquirente ha meno di 36 anni beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all’acquisto.

Chiedi un appuntamento in filiale e valuta i vantaggi del Decreto Sostegni Bis

Insomma, un’occasione da non perdere per i giovani in cerca di una prima casa, che avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per presentare la domanda e accedere ai fondi sbloccati dal Decreto Sostegni Bis.

Per maggiori informazioni e valutare di persona le opportunità e i grandi vantaggi del Decreto Sostegni Bis per la prima casa a tasso agevolato chiedi un appuntamento presso le filiali di Vicenza e provincia di Banca delle Terre Venete. Il personale dell’istituto bancario sarà a tua disposizione per un consulto e per trovare la formula di finanziamento più conveniente.