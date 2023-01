La nuova frontiera dell’All You can eat arriva a Vicenza

Il mondo della ristorazione sta affrontando un periodo di evoluzione in molti ambiti. La globalizzazione ha unito le cucine provenienti da tutto il mondo, ed è per questa ragione che negli ultimi anni la formula dell’All You Can Eat, è diventata la protagonista in molti ristoranti.

Nata come menù a buffet quindi senza servizio al tavolo e senza la possibilità di ordinare i piatti desiderati, questa pratica si è evoluta nel tempo, aumentando la qualità del servizio e dell’arredamento dei locali, introducendo l’addetto di sala a prendere le ordinazioni e trasformandosi lentamente in quello che rappresenta oggi l’All You Can Eat.

La nuova frontiera dell’All You Can Eat da Shi's

Dal 31 gennaio sarà possibile usufruire della formula All You Can Eat anche nel ristorante giapponese Shi’s di Vicenza, già noto per l’alta qualità delle materie prime utilizzate.

L’obiettivo del ristorante è quello di diffondere la cura e l’attenzione tipica della cucina giapponese, attraverso una nuova offerta che permette di effettuare un percorso gastronomico tra i numerosi piatti proposti, ad un prezzo fisso: sarà infatti possibile ordinare illimitatamente i piatti del menu dedicato a 16.90 € a pranzo e 26.90 € a cena dal lunedì al venerdì, e a 18.90 € a pranzo e 28.90 € a cena nei weekend e giorni festivi (con bevande e dessert esclusi).

Un’esperienza culinaria unica ed un’occasione gustosa ed economica per sperimentare numerose combinazioni!

Per i clienti più legati alla formula classica, invece, sarà comunque possibile continuare ad ordinare i piatti di Shi’s dal tradizionale menu alla carta, che rimarrà sempre disponibile sia a pranzo che a cena.

Shi’s vi offre un’occasione perfetta per cenare in compagnia, provando piatti di altissima qualità provenienti dall’eccezionale cucina giapponese ad un prezzo contenuto e fisso.

Il modo migliore per provare gusti e sapori diversi da quelli della nostra tradizione, e da Shi’s troverete il meglio della cucina giapponese.