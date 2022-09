Una banca vicina ai bisogni delle famiglie

Stiamo vivendo un momento storico particolare, gli eventi che ci hanno colpito in questi anni hanno rivoluzionato in maniera radicale la vita di molte persone.

Il carovita è una delle principali conseguenze sotto gli occhi di tutti e uno dei settori più interessati dagli aumenti è quello scolastico.

In concomitanza con l'inizio delle scuole, molte famiglie si trovano a dover far fronte a questi rincari, pari a oltre il 7% secondo i dati provenienti dal Codacons.

Aumenti che rischiano seriamente di danneggiare il percorso formativo delle nuove generazioni e di mettere in seria difficoltà molte famiglie

Il futuro è in mano ai giovani

I giovani e le loro famiglie sono la categoria che esce più danneggiata dal delicato periodo che stiamo vivendo.

Ed è proprio per questa ragione che Banca delle Terre Venete ha elaborato delle proposte atte a tutelarne la formazione, sia scolastica che sportiva.

Da più di vent'anni Banca delle Terre Venete mette a disposizione il finanziamento a tasso zero dedicato interamente alle famiglie, rivolto a sostenere le spese scolastiche come libri, tasse e materiale didattico, le spese sportive e tecnologiche; un sostegno a tutte quelle attività che concorrono alla formazione delle nuove generazioni.

Un Istituto vicino alle necessità dei cittadini

Banca delle Terre Venete nasce a fine 2020 dall’unione di due realtà consolidate nei rispettivi territori, portatrici di storie e di valori che risalgono a più di cento anni fa; stiamo parlando della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e del Credito Trevigiano.

Banca delle Terre Venete raccoglie questa eredità e lo fa ponendosi un obiettivo: diventare un punto di riferimento per i cittadini.

Un luogo in grado di creare opportunità per la comunità, realizzabili tramite il sostegno di famiglie, imprese e giovani.

Sul sito di Banca delle Terre Venete potrete scoprire tutti i servizi che l'Istituo mette a disposizione della sua clientela, mentre in filiale uno staff altamente preparato saprà rispondere alle vostre necessità e affiancarvi nella scelta della soluzione più adeguata alle vostre esigenze.

Mai come ora abbiamo bisogno di unità e di collaborazione e dal 2020 Banca delle Terre Venete si è impegnata a percorrere questo percorso, per lo sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori in cui opera.