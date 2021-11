Via allo shopping: nel periodo prenatalizio, i centri commerciali diventano mete ambite

Sembra ieri che ci si godeva le proprie vacanze, in riva al mare o passeggiando in montagna, mentre, in realtà, ci si è già lasciati alle spalle anche ottobre.

Con l’inizio di novembre, generalmente, si comincia a proiettarsi verso gli eventi e le festività in arrivo: si inizia a pensare ad addobbi, cibo, ma soprattutto ai regali.

Ci si guarda in giro con più attenzione, per scovare quella decorazione perfetta per la propria casa o cercando di trovare il dono più adatto per amici e parenti.

Con l’occasione, ci si può anche fare una coccola, con un auto-regalo speciale.



Oltretutto, questa tendenza viene ulteriormente stimolata dal Black Friday in arrivo, con il suo carico di sconti e promozioni interessanti.

Insomma, lo shopping cattura i pensieri un po’ di tutti.

In questi casi, sono molte le persone che, per fare i propri acquisti, preferiscono rivolgersi ai centri commerciali.

Questo sia per la loro comodità e praticità, sia per l’offerta ampia e diversificata, che consente di soddisfare più esigenze con un unico spostamento.

Tutto ciò che serve in un unico luogo

Nel vicentino c’è il Centro Commerciale Thiene, un punto di riferimento storico per Thiene e per la provincia di Vicenza - dato che ha iniziato la sua attività nel 1992 -.

Al suo interno, dispone di circa 40 negozi specializzati, che offrono una vasta gamma di prodotti: dall'abbigliamento ai beni per la casa, dalle soluzioni dedicate alla cura della persona e al tempo libero, è possibile trovare ciò di cui si ha bisogno.

Sono disponibili, anche, numerosi servizi, come dentista, lavanderia e calzolaio.

Inoltre, tra un acquisto e l’altro, è possibile prendersi un momento di pausa, scegliendo tra le golosità proposte presso l’area bar e ristorazione.

Novità in arrivo

Questo è un periodo particolare per il Centro Commerciale Thiene, dato che sta preparando una novità: l’apertura dell’IperTosano, prevista per il 18 novembre.

Per l'occasione, l’ipermercato farà il 10% di sconto su tutta la spesa, nel periodo che va dal 18 al 28 novembre.

Un’ottima opportunità per scoprire le offerte e le promozioni che ha in serbo per i clienti.

IperTosano sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.30.

La domenica, invece, l’orario di apertura andrà dalle 8 alle 20.

Per celebrare, insieme, l’evento, alcuni dei negozi presenti nel Centro Commerciale Thiene riserveranno sconti e promozioni ai propri clienti.



Per rimanere aggiornati in merito a novità, iniziative ed eventi organizzati presso il Centro Commerciale, è possibile visitare il sito o seguire la pagina Facebook.