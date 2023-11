A Vicenza e provincia sboccia l’amore con un intero team di Cupidi al vostro servizio

Sono tempi difficili per gli inguaribili romantici. Oggi basta uno smartphone e un’app di incontri e il gioco è fatto: si vede la foto, si mette il pollicione alzato e, se quello o quella ricambiano, tutti contenti. Già, ma quanto dura?

Sembra tutto bello, tutto facile, ma a pensarci bene, infatti, cosa si può capire da una foto e da quattro parole di descrizione? Poco!

Si capisce se dall’altra parte c’è il belloccio o la belloccia di turno, questo sì, ma vai a sapere se quelli in foto sono veramente loro o se quei fisici perfetti non siano photoshoppati ad arte.

Agenzie matrimoniali VS App di incontri: dove si trova il vero amore?

Insomma, agli inguaribili romantici le persone piace conoscerle davvero e, anche per un appuntamento al buio, chiedono informazioni all’amico di turno, cerano un parere terzo da qualcuno di cui possono fidarsi e che sanno vuole vederli felici.

Può capitare, però, che non sempre ci siano persone disposte ad ascoltare. Per questo, si è tornati ad apprezzare i servizi delle agenzie matrimoniali, che hanno saputo adeguarsi ai tempi attraverso una personalizzazione del servizio.

4 tappe per raggiungere la felicità: un metodo che funziona

Un concetto, la personalizzazione, evidentemente chiarissimo per Valeria Pilla, fondatrice di Club di Più, un’agenzia matrimoniale attiva da oltre 25 anni, che ha messo a punto un sistema personalizzato in quattro step in grado di mettere in contatto anime affini e traghettarle verso il loro sogno d’amore e di felicità.

Il percorso, chiamato LovePlan, si articola nelle seguenti tappe:

Creazione del Love Profile: il team di esperti di Club di Più determinerà il vostro Love Profile completo per determinare le affinità e assegnarvi un Love Coach dedicato solo a voi.

il team di esperti di Club di Più determinerà il vostro Love Profile completo per determinare le affinità e assegnarvi un Love Coach dedicato solo a voi. Selezione profili compatibili: periodicamente il team di esperti vi segnalerà le persone compatibili con il vostro Love Profile. Decidere di incontrarle o meno, dove e come desiderate, a quel punto, dipenderà solo da voi.

periodicamente il team di esperti vi segnalerà le persone compatibili con il vostro Love Profile. Decidere di incontrarle o meno, dove e come desiderate, a quel punto, dipenderà solo da voi. Love Coaching periodico : si può insegnare l’Amore? La risposta è no, ma qualche buon consiglio non guasta. Il vostro Love Coach vi supporterà durante il percorso, analizzando progressi e battute d’arresto, fornendovi preziosi suggerimenti.

: si può insegnare l’Amore? La risposta è no, ma qualche buon consiglio non guasta. Il vostro Love Coach vi supporterà durante il percorso, analizzando progressi e battute d’arresto, fornendovi preziosi suggerimenti. Obiettivo raggiunto: i numeri parlano chiaro. Oltre il 75% degli iscritti a Club di Più trova la propria metà affidandosi al percorso personalizzato LovePlan.

Servono persone in carne ed ossa per comprendere l’amore

Ecco allora, che la personalizzazione del servizio, in questo caso, non deriva dalle precise analisi di avanzati algoritmi in grado di “matchare” profili e indicare percentuali di affiatamento.

L’abbinamento con l’anima affine proviene dalle persone. Già perché, checché ne dicano gli esperti di intelligenze artificiali, solo una persona in carne e ossa può comprendere a fondo e esigenze e le motivazioni di un’altra persona.

Per questo, Club di Più ha nel suo team esperti e Love Coach, in grado di ascoltare e comprendere le sfumature di personalità di ciascuno o le idiosincrasie che ciascuno ha e che porta, inevitabilmente, in una relazione.

Sono queste le persone che aiutano nel percorso, guidando e dando consigli, in definitiva, a conoscere non solo gli altri, ma soprattutto se stessi, il modo di rapportarsi, i desideri spesso inespressi… e a quel punto sì che sono pronti a “matchare” il profilo con quelli più affini.

Ma non solo, perché il loro lavoro prosegue e aiutano anche dopo l’abbinamento, analizzando progressi e passi falsi compiuti sul cammino.

Che il vostro percorso con Club di Più abbia inizio!

Insomma, anche gli inguaribili romantici, che si perdono ad ammirare l’isolotto al centro di Parco Querini, pensando all’amore che sarà, si possono affidare a Club di Più.

La filiale di Vicenza di viale Roma 16 vi accoglierà e vi accompagnerà nel percorso verso la felicità.

Un percorso che inizia online, è vero, sul sito del brand, dove potete creare un vostro profilo e compilare il Test di Affinità su cui, in seguito, lavoreranno gli esperti.

E ora, a godere del paesaggio vicentino non sarete più soli!