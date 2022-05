WhatsApp, ecco su quali cellulari non si potrà più usare da ottobre

WhatsApp si appresta a cambiare ancora volto, e potrebbe essere un bel problema per chi ha ancora un cellulare di vecchia generazione.

Dal 24 ottobre 2022 su alcuni iPhone non sarà più supportata, nelle versioni iOS 10 e iOS 11. Per chi usa l'app di messaggistica più diffusa, se ha un iPhone 5 o iPhone 5c non potrà più inviare o ricevere messaggi. Su entrambi i modelli, l'ultimo sistema operativo mobile di Apple è infatti iOs 11. Salvi invece iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S supportati da iOs 12.

Come già accaduto in passato con WhatsApp, sia per iPhone che Android, gli utenti ricevono una notifica all'apertura dell'applicazione che invita a scaricare l'aggiornamento. Quando l'update è impossibile perchè non supportata dal modello, non c'è altro da fare che passare a un nuovo dispositivo.

Con la nuova versione di WhatsApp in arrivo c'è una novità, si potrà lasciare una chat di gruppo senza imbarazzi, comparirà all'abbandono solo una notifica che dice: "Solo tu e gli amministratori del gruppo riceverete una notifica che avete lasciato il gruppo", quindi non tutti i membri.