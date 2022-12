Sfida con l'escavatore, il video diventa virale

In un solo giorno, sono oltre 50.000 le visualizzazioni su Tik Tok per la Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio che ha realizzato, assieme al team di Skuola.net, il più importante portale web d’Italia dedicato all’istruzione, una sfida a colpi di escavatore per mostrare le abilità che si possono acquisire nel centro di formazione professionale del capoluogo. “Abbiamo scelto di mostrare la bravura dei nostri ragazzi su questo social perché è quello che, più di ogni altro, usano i loro coetanei – spiega la direttrice Lisa Pavan - e crediamo giusto che, per farci conoscere, siamo noi ad dover andare incontro ai giovanissimi, non certo il contrario”.

Il video, presente sul profilo TikTok di Skuola.net, racconta di una sfida denominata #excavatorchallenge, in cui Andrea e Davide, i due finalisti di un più lungo torneo ad eliminazione diretta, hanno dovuto scrivere la dicitura “skuola.net” con un pennello agganciato alla benna di piccoli escavatori. Una gara di abilità che mostra la qualità nel guidare queste macchine simbolo del mondo dell’edilizia.

“Questa sfida ha mostrato, in maniera giocosa e divertente, la capacità sopraffina di due ragazzi di 15 anni nel saper usare un macchinario complesso, ovviamente in totale sicurezza – aggiunge Pavan -. Ma oltre lo spirito ludico, si può vedere come sia stata davvero una sfida impegnativa, il cui risultato può essere opera solamente di persone altamente qualificate, come lo sono tutti i nostri ragazzi e ragazze. Il torneo e la finale sono stati molto stimolanti per tutta la scuola, senza contare che i giudici di tutte le prove, che hanno portato al vincitore finale, sono stati proprio gli studenti della Palladio”.

l vincitore, rivelato nel video su Tik Tok, è stato proclamato da Noemi David, uno dei volti del portale che raccoglie oltre 6 milioni di studenti e che recentemente ha co-condotto la trasmissione Italian Green su Rai2. “Con questa operazione, siamo felici di aver potuto dare una giusta vetrina ai nostri studenti, ragazzi e ragazze che hanno lavoro già a partire dal secondo anno, perché le aziende li ‘prenotano’ già durante lo stage – conclude Pavan -. E poi è stata l’occasione di mostrare la nostra scuola ad un pubblico molto ampio, che può venire ad incontrarci, al nostro prossimo open day, sabato 17 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00”.