Vacanza gratis: con la Settimana del Baratto è realtà!

Dal 15 al 21 novembre è meglio tenersi liberi e prepararsi a una vacanza senza spendere 1 euro, grazie alla Settimana del Baratto! Un'ottima opportunità per che desidera rilassarsi, cambiare clima, scoprire alcuni tra i luoghi più suggestivi d'Italia. Potrà farlo soggiornando in uno o più dei bed and breakfast partecipanti all'iniziativa senza mettere mano al portafoglio. Per pagare si utilizzerà il baratto e si potranno proporre in cambio del soggiorno attività manuali o didattiche e creative. In alcuni casi basterà portare un oggetto desiderato dai proprietari dei B&B.

C'è chi cerca un insegnante di yoga, chi vorrebbe barattare la sua ospitalità in cambio di foto professionali, chi chiede un aiuto per lavori di varia natura, oppure una persona che possa dare delle lezioni di inglese, insomma l'ospite mette a disposizione quello che sa fare.

Le date di check in e check out dovranno inoltre essere comprese tra il 15 e il 21 novembre.

Come partecipare alla Settimana del Baratto

Vai su www.settimanadelbaratto.it, "se vuoi partecipare hai tre possibilità.

Scegli la località che vorresti visitare digitandola sulla barra di ricerca o scorrendo il menù delle regioni. Una volta scelta la struttura che fa al caso tuo contatta il gestore dal modulo nella pagina del B&B e proponi il tuo baratto. Attendi una risposta nella tua email, oppure sollecitala con una telefonata (trovi i numeri di telefono dei B&B sempre sulle pagine delle strutture). Consulta la lista dei desideri dei gestori aderenti alla Settimana del Baratto e verifica se tra di essi ne esiste uno o più che fanno al caso tuo. Controlla a quali B&B corrisponde il desiderio che puoi onorare e, se ti piace la struttura, proponiti come ospite in cambio del bene o servizio richiesto. Attendi una risposta nella tua email, oppure sollecitala con una telefonata (trovi i numeri di telefono dei B&B sempre sulle pagine delle strutture). Inserisci la tua proposta di baratto: se qualche gestore sarà interessato al bene o servizio che proponi verrai ricontattato. In genere sconsigliamo quest’ultima opzione, per la grandissima mole di proposte che i B&B ricevono, e che normalmente esaurisce le camere a disposizione in poco tempo".

In Veneto

Anche il Veneto aderisce a questa iniziativa, qui trovate tutte le strutture aderenti: link https://www.settimanadelbaratto.it/it/baratto/veneto.

In Italia

Da lunedì 15 a domenica 21 novembre gli ospiti dei B&B affiliati a Bed-and-Breakfast.it, aderenti all’iniziativa, saranno accolti gratuitamente. Sul sito dedicato all'evento si trovano tutti i B&B e, al posto dei prezzi, sono mostrati i Desideri dei B&B suddivisi per regione e per tipologia di servizi e prodotti richiesti.

All'estero

La Settimana del Baratto, visto i successi registrati nel recente passato, sta continuando a allargarsi oltre i confini nazionali. Anche quest’anno con la Barter Week, lo spin-off internazionale che coinvolge i bed and breakfast di ben 64 paesi, dall’Albania all’Uganda, dal 15 al 21 novembre, nella Settimana del Baratto, si potrà dormire gratis nei B&B di tutto il mondo.