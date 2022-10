Tre forchette Gambero Rosso, un ristorante vicentino ottiene il massimo riconoscimento

Solo 3 i ristoratori veneti premiati, uno è vicentino. E' uscita l’edizione 2023 della Guida Ristoranti d’Italia, ed è stata presentata oggi a Roma. Un punto di riferimento per gli appassionati del buon mangiare. Sono stati visitati quasi 2500 locali, il massimo riconoscimento, le tre forchette sono 44, i premiati in Veneto: Perbellini a Verona, Le Calandre a Padova, e il vicentino La Peca di Lonigo.

La Peca Lonigo

Il ristorante La Peca ha sede in una moderna palazzina situata sulla collina di Lonigo. Si tratta di un tempio dell'alta ristorazione veneta, fondato nel 1987 dai fratelli Nicola e Pierluigi Portinari, affiancati nella conduzione da Cinzia Boggian, moglie di Pierluigi, che si occupa dell'accoglienza. Ambienti di caldo design contemporaneo, deliziosi centrotavola realizzati dalla titolare, quadri moderni esposti alle pareti e comode poltroncine che portano la firma di Philippe Starck Per quanto riguarda la cucina, chef Portinari propone una linea molto personale, in cui di volta in volta cita il Veneto, declinato con influenze internazionali. Grande attenzione ai prodotti dell'orto e ai migliori ingredienti di provenienza locale, capacità di far crescere i giovani cuochi che lo affiancano, sono solo alcuni dei suoi meriti.

Nel 1996 La Peca conquista la prima Stella Michelin. Nicola Portinari viene poi eletto Miglior Giovane Chef per l’Espresso nel 1999 mentre Pierluigi, che fin dall’inizio al suo ruolo di pasticcere, si affianca quello di amministratore dell’azienda e di sommelier. Nel 2004, Pierluigi Portinari riceve il premio di miglior pasticciere dell’anno dalla Guida dell’Espresso e inizia l’attività di docenza nel campo della pasticceria presso la scuola Alma di Colorno. Nel 2008 La Peca viene premiata con la seconda Stella Michelin, confermata anche negli anni successivi. Il sogno di due fratelli che hanno conquistato tutti i più importatnti riconoscimenti in un piccolo paese contadino ai piedi dei Colli Berici.

La ristorazione oggi

Nell’ultimo anno, il ritorno del turismo straniero innamorato delle bellezze e dei sapori italiani ha ridato linfa vitale alla ristorazione, investimenti e nuove idee, valutazione e riduzione di impatto e sprechi, accorciamento delle filiere, valorizzazione del territorio, ampliamento – quando possibile – dell’autoproduzione, dal piccolo erbario all’orto fino a vere e proprie aziende agricole. Un trend che ha dato ulteriore impulso al vegetale come elemento “nobile” dell’offerta, con risultati sorprendenti in termini di gusto. Novità importanti anche sul fronte beverage. Alla sempre più accorta proposta vino, a cui si uniscono i cocktail “da tavola” e le bevande analcoliche da sposare ai piatti, con il crescente ricorso alle tecniche della mixology.

I premiati Gambero Rosso - Tre Forchette

90

Andreina – Loreto

Antica Osteria Cera – Lughetto

Da Caino – Montemerano

Casa Perbellini – Verona

Taverna Estia – Brusciano

Glass – Roma

Laite – Sappada

Lido 84 – Gardone Riviera

Lorenzo – Forte dei Marmi

La Madia – Licata

Miramonti l’Altro – Concesio

La Peca – Lonigo

Il Piccolo Principe

Signum – Salina

91

Agli Amici 1887 – Udine

Muec – Milano

Berton – Milano

Danì Maison – Ischia

Enoteca La Torre a Villa Laetitia – Roma

Idylio by Apreda – Roma

Imàgo – Roma

Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio

Casa Vissani – Baschi

92

D’O – Cornaredo

Duomo – Ragusa

Pascucci al Porticciolo – Fiumicino

Seta by Antonio Guida – Milano

Torre del Saracino – Vico Equense

La Trota – Rivodutri

93

Cracco – Milano

Don Alfonso 1890 – Massa Lubrense

Madonnina del Pescatore – Senigallia

Il Pagliaccio – Roma

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Quattro Passi – Massa Lubrense

St Hubertus – San Cassiano

Villa Crespi – Orta San Giulio

Da Vittorio a Brusaporto

94

Le Calandre – Rubano

Piazza Duomo – Alba

Uliassi – Senigallia

95

Osteria Francescana – Modena

La Pergola – Roma

96

Il Reale – Castel di Sangro