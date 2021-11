Topolino presenta "Paperin Pigafetta oltre i confini del mondo"

Il numero 3441 di Topolino si prospetta davvero speciale e ricco di storie di grandissima caratura. Si viaggerà grazie alle avventure di Paperin Pigafetta oltre i confini del mondo con le eroiche gesta del navigatore portoghese Ferdinando Magellano nel suo viaggio attorno al mondo, si scopriranno gli intrighi in Grosso guaio a Paperopoli.

Protagonista del nuova uscita è Paperin Pigafetta, omaggio di Topolino ad Antonio Pigafetta, letterato che nel 1519 salpò verso Ovest insieme a Ferdinando Magellano per circumnavigare il mondo. Il geografo, originario di Vicenza, ha poi redatto la Relazione del primo viaggio intorno al mondo, uno dei più preziosi documenti sulle scoperte geografiche del cinquecento in cui racconta i luoghi, la flora, la fauna e i popoli incontrati nel corso dell’impresa. Paperin Pigafetta oltre i confini del mondo è un’avventura “oceanica” in quattro episodi scritta da Pietro B. Zemelo e disegnata da Paolo Mottura, un avvincente racconto che porterà tutti i lettori a “circumnavigare” il globo comodamente da casa, sulla nave di Paperon Magellano: una storia da non perdere per sognatori, esploratori, marinai veri o mancati e appassionati di avventure in costume.

Disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 3 novembre.

Ad arricchire ulteriormente il numero 3441, arrivano per la prima volta su Topolino le carte napoletane, disegnate da Blasco Pisapia. “Sono molto affezionato alle carte napoletane, fanno parte delle mie tradizioni e del mio vissuto e sono molto contento di averle illustrate in chiave disneyana” ha affermato Pisapia. “Il re di denari non poteva che essere Paperone e di questo seme fanno parte Brigitta, Rockerduck, Cuordipietra e Amelia come asso con la Numero uno e Gennarino sdoppiato che fa il verso all’aquila tradizionale. Il seme di spada ha un colore molto freddo ed e? dedicato ai “cattivoni”. Paperi e Topi si sono litigati coppe e bastoni, fino a quando non ho deciso che Pluto doveva riportare il bastone”. Il primo mazzo di 20 carte sarà disponibile con Topolino 3441, il secondo mazzo con le restanti 20 carte sarà in edicola dal 10 novembre insieme al numero 3442.