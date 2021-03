Il Teatro Olimpico e la Basilica palladiana protagonisti di due video per la tv brasiliana

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati nel portale della della Tv Integração, filiale della Globo, due video che illustrano, in portoghese, due dei principali monumenti di Vicenza: il Teatro Olimpico e la Basilica palladiana.

Il conduttore e giornalista Junior Jose' Dagmar De Oliveira ha voluto mostrare ai brasiliani, che si classificano tra i primi quattro nella graduatoria dei turisti che spendono di più in Italia, le bellezze di Vicenza nell'ambito di un progetto che prevede di valorizzare l'Italia e in particolare i luoghi non compresi nei classici circuiti turistici.

In entrambi i video, della durata di 12 e 15 minuti ciascuno, il conduttore è stato accompagnato da una guida turistica che, in brasiliano, ha descritto gli aspetti storico e artistici dei due monumenti. Inoltre, nel video relativo al Teatro Olimpico è intervenuto anche l'assessore alla cultura Simona Siotto, mentre in quello dedicato alla Basilica palladiana ha portato il suo contributo il direttore dei Musei civici Mauro Passarin.

"È una soddisfazione vedere come la nostra città sia sempre più al centro dell'interesse sotto il profilo turistico, anche internazionale - dichiara l'assessore alla cultura Simona Siotto -. Ed in particolare, in questo caso del Brasile dove vivono molti cittadini di origine italiana. Certo questo ci infonde fiducia per una ripartenza culturale e turistica che speriamo possa avvenire prima possibile".

L'iniziativa è stata possibile anche grazie al supporto del Consorzio Vicenza è.

Link ai video

Teatro Olimpico - https://megaminas.com.br/ colunistas/descubra-comigo/o- teatro-olimpico-de-vicenza-no- norte-da-italia

Basilica palladiana - https://megaminas.com.br/ colunistas/descubra-comigo/a- basilica-palladiana-em- vicenza-no-norte-da-italia