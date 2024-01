Supermercati più apprezzati: i migliori vicentini per qualità e prezzo

Nel panorama dei supermercati italiani, dove marchi come Esselunga e Ipercoop si distinguono per la qualità dei loro prodotti, emergono le insegne locali. Tra le insegne preferite ai primi posti c'è la vicentina Famila ed Emisfero. Tra le catene locali si distingue come uno dei più apprezzati, il Tosano molto presente nella nostra provincia.

Le catene di supermercati preferiti, la classifica

Esselunga: 79 punti - Qualità dei prodotti e soddisfazione generale dei prezzi.

IperCoop: 78 punti - Ampia gamma di prodotti e alta qualità.

NaturaSì: 78 punti - Specializzazione in alimentazione biologica e attenzione all'ambiente.

Coop: 75 punti - Qualità dei prodotti a marchio proprio e comfort durante la spesa.

Famila Superstore / Iperfamilia: 74 punti - Ampiezza della gamma di prodotti disponibili.

Interspar: 74 punti - Buon equilibrio tra qualità e convenienza.

Tigros: 74 punti - Buona qualità dei prodotti e prezzi competitivi.

Conad Superstore / Spazio Conad: 72 punti - Ampia scelta di prodotti e buon rapporto qualità-prezzo.

Emisfero : 72 punti - Variegata offerta di prodotti e buona qualità.

Eurospar: 72 punti - Convenienza e varietà di prodotti.

Supermercati locali

Dem si posiziona come la miglior insegna locale.

Seguita da vicino da Tosano per la convenienza dei prezzi.

Discount

Nei discount spicca Eurospin e Aldi, segue la vicentina Prix (75), Lidl, Md e Todis (74), Dpiù, In’s e Penny (72), Tuodì.

L'indagine di Altroconsumo

Questa classifica riflette l'importanza che i consumatori italiani attribuiscono non solo ai prezzi, ma anche alla qualità dei prodotti, al comfort durante la spesa e alla varietà dell'offerta. Le catene di supermercati che riescono a bilanciare questi aspetti sono quelle che ottengono il maggior apprezzamento.

Altroconsumo ha intervistato oltre 9.500 soci e ha stilato le classifiche delle catene di supermercati/ipermercati, discount e insegne locali preferite dai clienti. Fra i parametri utilizzati per la valutazione ci sono il prezzo, la soddisfazione per i prodotti acquistati, la qualità generale dei prodotti a marchio proprio, il comfort e l’ampiezza della gamma disponibile.