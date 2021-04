Super luna rosa ad aprile

Sarà “rosa” la prima Superluna del 2021 che illuminerà la notte tra il 26 e il 27 aprile, per l'occasione ci apparirà più grande del solito perché vicino al perigeo, ovvero al punto di minima distanza dalla Terra. Martedì notte spiegano gli esperti dell’Unione Astrofili Italiani sarà più grande del 8-10% rispetto al normale e quindi la sua luminosità sarà maggiore (15% in più).

E' detta rosa perchè legata alle fioriture primaverili del muschio rosa, un fiore simile alle ortensie.

Sappiamo che ogni mese circa, la luna compie una sorta di ciclo, le cosiddette fasi lunari che descrivono l’aspetto che essa assume durante il suo moto in base all’orientamento rispetto al Sole. Quando la Luna si sposta sul lato della Terra di fronte al Sole, ci mostra la sua luminosa faccia che riflette i raggi solari. È il momento del plenilunio, la nota luna piena.

A dare il nome alla luna piena di aprile sono stati i nativi nordamericani, riferendosi alla fioritura di una rosa selvatica, di colore rosa.

Pink Moon, Luna Rosa

Evoca poteri gloriosi, incantesimi prodigiosi, visuali magnifiche. Una luna rosa bellissima da guardare e fortissima nella quale sperare. E' la prima luna piena dell’equinozio di primavera e nelle antichissime tradizioni dei nativi americani (e ancor prima) si è sempre imputato alla luna rosa una capacità di far “resuscitare” la natura, un vero passaggio di forze naturali e spirituali.

Fiorivano le rose selvatiche, i prati si riempivano di erba verdeggiante e i pesci deponevano le uova. La luna piena di Aprile prende il nome dal muschio rosa, o dal phlox selvatico, un fiore molto diffuso in America, simile alle ortensie, e con una caratteristica fioritura rosata che anticipa quella primaverile degli altri fiori. Tra gli altri nomi usati per la luna piena di aprile, vengono riportati: Luna dell’Uovo, Luna dell’Erba che Germoglia e, per le tribù costiere, anche Luna del Pesce in quanto è il periodo in cui dei pesci della stessa famiglia delle sardine e delle aringhe, risalgono i fiumi per deporre le uova. Chiamata anche Luna delle Fragole perché il suo colore ricorda quel magnifico rosa che simboleggia la natura ad aprile.