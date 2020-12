La “Stella di Betlemme” sarà visibile a Natale dopo 800 anni

Segnatevi questa data: 21 dicembre 2020. Questo Natale dopo 800 anni potremo vedere in cielo una luce simile a quella che videro i Re Magi. Per la prima volta dal Medioevo, un raro allineamento astronomico creerà una luce straordinariamente brillante nel cielo. Viene paragonato alla Stella di Betlemme che guidò i Re Magi da Gesù Bambino.

Il fenomeno avrà luogo il 21 dicembre, durante il solstizio d’inverno, quando Giove e Saturno si avvicineranno per creare uno spettacolo unico in cielo.

Oltre a cadere il solstizio d'inverno nel cielo potremo assistere a un evento di rara bellezza: la grande congiunzione. Sarà l'evento astronomico di questo anno funestato dalla pandemia.

La grande congiunzione avverrà tra i due più grandi pianeti del sistema solare: il signore degli anelli, Saturno, e il gigante gassoso, Giove. Ebbene, il 21 dicembre si troveranno quindi praticamente attaccati, come a vedere un'unica luce, un unico pianeta: ecco spiegata la Grande Congiunzione.

Questo allineamento sarà davvero eccezionale in quanto, come ha riferito in una dichiarazione pubblicata dalla Rice University l’astronomo Patrick Hartigan, è dal 1226 che Giove e Saturno non si troveranno così vicini tra loro, in pratica da quasi 800 anni.

La Nasa suggerisce di dotarsi di un telescopio per assistere al meglio allo spettacolo. Tuttavia, sarà visibile anche a occhio nudo, basta semplicemente rivolgersi verso sud-ovest subito dopo il tramonto.

CURIOSITA' - Il famoso astronomo tedesco Johanes Kepler (Keplero), riferì nel 1614 che la "stella o cometa di Betlemme" avrebbe potuto essere una splendida congiunzione tra Giove e Saturno con la complicità di Venere. Quest'anno Venere non ci sarà, ma la "Stella di Natale" si potrà vedere lo stesso.