Cercasi gestori per le tre spiaggette con chiosco che animeranno l'estate di Vicenza

L'estate di Vicenza si arricchisce di nuove "spiaggette"! Replicando il successo del modello di San Biagio, il Comune ha infatti indetto un bando per la concessione di aree nei parchi Astichello e Retrone. L'obiettivo è di trasformare questi spazi verdi poco valorizzati in luoghi di incontro e socialità, dotandoli di punti ristoro e offrendo un programma di eventi culturali e di animazione.

Il bando

Si tratta di tre aree di proprietà comunale in cui collocare chioschi o punti di ristoro e attrezzature per il plateatico dove realizzare eventi culturali, di animazione e attività ludiche. Le domande per partecipare alla procedura di evidenza pubblica scadono il 27 marzo 2024. Cosa prevede il bando:

La concessione di tre aree di proprietà comunale per l'installazione di chioschi o punti di ristoro e attrezzature per il plateatico.

La realizzazione di eventi culturali, di animazione e attività ludiche.

La sistemazione, pulizia e manutenzione dell'intera zona oggetto della concessione.

La presenza di servizi igienici e la cura del verde.

La presentazione di un progetto tecnico d'insieme che comprenda anche le attività culturali.

Durata della concessione: Sei anni, per consentire di ammortizzare i costi ai gestori.

L'amministrazione comunale punta a replicare il successo della spiaggetta di piazzetta San Biagio, che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per la cittadinanza.

L'obiettivo è di far vivere gli spazi verdi non solo nella bella stagione, ma per tutto l'anno, favorendo la partecipazione e la socialità.

Le nuove spiaggette saranno quindi un'occasione per godere del bel tempo, ma anche per partecipare a concerti, spettacoli, attività ludiche e culturali. Per maggiori informazioni: sito web del Comune di Vicenza: https://www.comune.vicenza.it/

