Villa Priuli Crisanti: visita guidata

Il Gruppo FAI Giovani di Vicenza comunica che vi porterà alla scoperta di una villa veneta del Seicento appena restaurata: Villa Priuli Lazzarini Crisanti, nel comune di Val Liona. Anche se l'attribuzione a Vincenzo Scamozzi non è unanime, il progetto rivela una grande affinità con lo stile del grande architetto vicentino.

Il percorso partirà dagli esterni della villa, in particolare dal giardino terrazzato all'italiana, e si snoderà poi nelle sale interne della villa, arricchite da affreschi e fregi. Nel Salone sarà inoltre possibile ammirare degli strappi di affreschi di Giandomenico Tiepolo, parte di un ciclo pittorico presente anche al Palladio Museum di Vicenza. La visita si concluderà nelle cantine con un calice omaggio.

Ci teniamo fin d'ora a ringraziare il proprietario On. Andrea Crisanti per la generosa ospitalità.

Visite per Non Iscritti alle ore 15.00 e 16.00 Visite per Iscritti FAI alle ore 17.00 e 18.00 - con l'intervento dell'Architetto Barbara Zattra (solo iscritti FAI) Dove Villa Priuli Lazzarini Crisanti Via Chiesa, 6 - 36040 Villa del Ferro (VI)

Modalità di partecipazione Contributo a partire da - 7 euro (Non Iscritti) - 3 euro (Iscritti FAI) Prenotazione obbligatoria al seguente link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/villa-priuli-lazzarini-crisanti-la-rinascita-di-una-villa-veneta-21949/ I contributi raccolti verranno devoluti alle attività istituzionali della Fondazione.