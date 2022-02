SMOG: Danni alla salute e inquinamento domestico

Giovedì 17 febbraio alle 20:45 a Porto Burci si continuerà a parlare di emergenza SMOG, questa volta insieme al prof. Rolando Negrin, ex primario di Pneumologia presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, con un focus specifico sui danni alla salute legati all’inquinamento. L’installazione di una centralina di monitoraggio delle polveri sottili a Porto Burci ha confermato la drammatica situazione dell’aria che respiriamo in città. Anche in centro storico, dove non sono presenti impianti industriali o zootecnici e dunque le cause principali sono riconducibili al traffico e al riscaldamento domestico. Come essere più consapevoli del nostro contributo alle criticità ambientali? Come possiamo modificare i nostri comportamenti per contribuire concretamente al cambiamento? Insieme ad alcuni esperti (ospiti in corso di definizione) si parlerà dunque anche di riscaldamento domestico e di quanto esso sia incida sulla qualità dell’aria. L'ingresso è libero ma si raccomanda la prenotazione a causa del numero limitato di posti.