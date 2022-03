SCREENSHOTS_ di Paolo Gidoni

Quando uno spettatore si trova di fronte a delle opere d’arte, altro non fa che osservare la riproduzione stessa della realtà. Questo è un concetto che applichiamo a tutti i generi artistici e a tutti i movimenti culturali che hanno trasformato nei secoli l’idea di arte e, di conseguenza, l’idea di bello e brutto. La realtà, anche se non effettiva, viene riportata secondo delle visioni, delle percezioni che legano intimamente l’artista all’opera e al suo contesto originale. Soprattutto nella fotografia – perché di fotografia si tratta – la realtà viene catturata, imbrigliata su supporto fisico o virtuale in cui frammenti di pura oggettività percettiva si mescolano con la sensibilità dell’artista. La realtà che ci viene mostrata da Paolo Gidoni è una realtà distorta, modificata dal suo stesso gesto, dagli strumenti forniti dalla tecnologia. La fotografia si avvale di un concetto che riguarda strettamente la letteratura, ovvero che la lingua e le parole danno voce a ciò che è reale, un concetto che Paolo, in quanto editore, conosce bene. In questo modo possiamo dunque dire che la fotografia dà un’immagine a ciò che è reale. SCREENSHOTS_ dal 7 aprile al 28 maggio dal martedì al sabato 9.30-12.30 15.30-19.30 IDEA di Amatori Maria Luisa Piazza dei Signori, 56, Vicenza (VI) 36100 IDEA AMATORI contatti: 3483911368 idea.amatori@gmail.com