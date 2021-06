Razzie ai cassonetti che dovrebbero fornire abiti alle organizzazioni sociali

Un lettore ci segnala una situazione anomala in viale Trento, 38:

Situazione del cassonetto giallo che dovrebbe fornire abiti alle organizzazioni sociali, davanti a Happy Casa in Viale Trento. Penso che tanti altri subiscano le stesse razzie.

Siamo esausti di essere buoni e gentili raccomandando di ributtare dentro quello che non è stato scelto. Chiamare le forze dell’ordine per queste cose è assurdo; bisogna capirsi con la gente. Non si può fare in modo che i cassonetti non siano ispezionabili da chiunque? Siamo su Marte con delle sonde.

Qualcuno una volta o l’altra ci cadrà dentro e si farà del male. Inoltre rimane senza abbigliamento chi ne ha veramente bisogno.