Nove litri di latte non scaduto gettati nel cassonetto

Ecco cosa si può trovare una Domenica mattina in un cassonetto dell'umido posizionato in via Smereglo nel quartiere di San Pio X. Uno scatolone con nove litri di latte ancora buono visto che scadrà tra un mese. Si tratta come si può dedurre dalle foto di aiuto nazionale, beni di prima necessità donate dalle Caritas alle persone che ne hanno bisogno. Purtroppo i destinatari di questo latte cestinato, anziché riportarlo o donarlo a chi ne ha reale bisogno hanno pensato bene di lasciarlo in un cassonetto sotto il sole. Vergognatevi.