Il "principe dei tenori" Alessandro Lora convola a nozze

Sabato 24 settembre 2022, il celebre tenore Alessandro Lora originario di Valdagno, considerato ormai sempre di più nel mondo l'erede di Caruso per le performance senza eguali, è convolato a nozze con la compagnia di vita e di palcoscenico, la leonicena Chiara Cremaschi.

La cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa di San Giovanni Battista di Cornedo Vicentino, dove il maestro Lora ha dimora quando non è in giro per il mondo. Alla cerimonia religiosa blindatissima erano presenti 150 persone, tra cui autorità civili e militari, personalità di spicco del mondo dello spettacolo e della tv, numerosi cantanti e famosi direttori d'orchestra, ministri, ambasciatori, senatori, membri della più alta nobiltà italiana a cui il Lora appartiene, si perché il titolo di " principe dei tenori" non è nato per caso ma perché principe lo è veramente.

Infatti il Lora che di nome completo fa "Sua Altezza Reale il Principe Dom Alessandro Lora" è stato nominato ed elevato al rango principesco negli scorsi anni, cosa molto rara, per encomi e alti meriti artistici e canori da una famiglia Reale Europea. La famiglia Lora originaria di Valdagno è entrata a far parte della nobiltà sotto il doge di Venezia nel 1630 circa con il titolo di conti e patrizi Veneti. Dopo la cerimonia il ricevimento si è svolto presso "Villa Canal" nella vicina Grumolo delle Abbadesse.