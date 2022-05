Degrado in Villa Tacchi, tutti vedono ma nessuno fa nulla

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione che arriva da un nostro lettore:

Siamo in Villa Tacchi viale della Pace a Vicenza, più precisamente nel parcheggio del Supermercato Conad, che dico io, è già in difficoltà per la montagna di supermercati sorti tutti intorno, con una accoglienza del genere, rischia di chiudere defintivamente...ma non fanno nulla. Una volta, con il vecchio direttore Matteo, un addetto ogni mattina usciva a ripulire la spazzatura lasciata da gente poco raccomandabile che dalle prime ore della sera sostava sopra le grate di areazione per beneficiare del calore proveniete dai frighi...ogni mattina pulivano, almeno quello!!! Ora neanche si preoccupano di pulire, visto che a quanto dicono il signore in questione non vuole andare nei centri di accoglienza, mi dicono anche che è malato (chissà di cosa!!!??) e pare che sia tollerato! Ma noi cittadini che lavoriamo, passiamo con i bambini per adare in biblioteca o negli uffici della circoscrizione o dell'anagrafe, non credo che tollereremo ancora a lungo la spazzatura che si accumula, vestiti, scarpe, carretti e, dulcis in fundo, vedere il signore in questione defecare nell'angolo verso la porta di accesso al parco giochi o farsi un bidet davanti a tutti con una bottiglia d'acqua. Il comune dice che è competenza del Conad, il Conad che non sa che fare per mandarlo via....ma ALMENO PULIRE???? E se fissassimo una rastrelliera per biciclette giusto dove si accampa? Magari troverà i centri di accoglienza più...accoglienti?????? La città è di tutti, tutti dovremmo averne cura, senza ripallare i problemi e responsabilità...Facciamo qualcosa????? Il degrado dilaga!